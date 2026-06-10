Una camioneta de una empresa de cable se incendió en pleno centro de Concordia

Un tenso y preocupante momento se vivió en las últimas horas de la tarde noche de este martes. Un utilitario de la empresa de televisión e internet Megacable sufrió daños materiales de gran consideración tras prenderse fuego de manera repentina cuando se encontraba en plena marcha. Afortunadamente, la rápida reacción de sus ocupantes evitó que se registraran personas heridas.

Según los datos recabados por 7Paginas, el siniestro vial ocurrió alrededor de las 19:00 horas, en momentos de intenso movimiento vehicular en la zona. El móvil técnico transitaba por la calle Hipólito Yrigoyen y al cruzar la intersección con la calle 3 de Febrero, el conductor del vehículo, identificado como Gonzalo Gómez, observó una densa columna de humo que comenzaba a salir de la zona del motor.

Ante el inminente peligro, Gómez reaccionó con celeridad: detuvo la marcha de la camioneta sobre el lateral de la calzada y descendió rápidamente del habitáculo junto a su acompañante, Marcos Saupa, ya que las llamas se propagaron con velocidad hacia el resto de la estructura delantera.

La magnitud del fuego motivó el llamado urgente a las fuerzas de seguridad. En contados minutos, personal de Bomberos Voluntarios y del cuerpo de Bomberos Zapadores de la Policía de Entre Ríos arribaron al lugar para combatir las llamas.

A pesar del rápido y coordinado accionar de los bomberos el utilitario sufrió pérdidas materiales de gran consideración, quedando severamente afectados tanto el bloque del motor como la totalidad de la cabina de conducción. En el lugar también intervino personal policial para labrar las actuaciones correspondientes y regular el tránsito.

Por Marcelo Gonzalez