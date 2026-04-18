Una conocida barbería céntrica de Concordia implicada en el secuestro de un kilo de cocaína y el arma robada a un comisario

Una investigación por graves delitos de amenazas y privación ilegítima de la libertad derivó este sábado por la mañana en un importante procedimiento antidrogas en el corazón de la ciudad. Bajo la conducción de la fiscal Dra. Daniela Montangie y el juez de Garantías Dr. Francisco Ledesma, el personal policial desarticuló lo que asomaba como un centro de actividades ilícitas vinculado a un comercio céntrico.

Barbería y domicilios bajo la lupa

Los operativos, según supo 7Paginas, se ejecutaron de manera simultánea en tres puntos: viviendas ubicadas en las intersecciones de Perú y Rawson y Balcarce y Perú, además de una conocida barbería situada en las inmediaciones de calles Alberdi y Urquiza.

Si bien la causa original apuntaba a delitos contra la libertad de las personas, el resultado de las requisas superó las expectativas iniciales de los investigadores al hallar elementos propios del crimen organizado.

El hallazgo: Un «ladrillo» de cocaína y un arma oficial

El foco del procedimiento se centró en un automóvil Volkswagen Vento, propiedad del sospechoso. Al realizar la requisa vehicular, los efectivos de la Jefatura Departamental hallaron:

Cocaína de máxima pureza: Un ladrillo compactado con un peso total de 1.026 gramos.

Arma de guerra con historia: Una pistola calibre 9 mm, modelo Hi-Power M95, con su respectivo cargador y nueve cartuchos.

Un dato que causó fuerte impacto institucional es que, al verificar la numeración del arma, se constató que la misma tenía pedido de secuestro vigente desde el 28 de noviembre de 2018, tras haber sido robada a un comisario de la Policía de Entre Ríos.

Detención y captura vigente

Por disposición de la fiscalía, se procedió al secuestro del vehículo y a la inmediata detención de un hombre mayor de edad. Sobre el individuo no solo pesan ahora los cargos de Portación de Arma de Guerra y Tenencia de Estupefacientes con fines de Comercialización, sino que además se descubrió que ya contaba con un mandamiento de captura y detención vigente por otras causas anteriores.