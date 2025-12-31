Una de las noticias de 7Paginas con mayor impacto en las redes sociales durante 2025

Como dato ilustrativo del alcance alcanzado, el artículo periodístico publicado el pasado 15 de diciembre en la red social Instagram, titulado “Impulsan una consulta popular para sacar el nombre de Néstor Kirchner a una avenida de Concordia”, había superado, hasta este martes 30 de diciembre, las 85 mil visualizaciones, convirtiéndose en una de las notas más leídas, comentadas y compartidas del año.

El debate surgió a partir del avance del bloque de concejales oficialistas de Concordia, que impulsa la convocatoria a una consulta popular para que sea la propia ciudadanía la que decida si se modifican los nombres de dos arterias emblemáticas de la ciudad: la avenida “Presidente Néstor Kirchner” y la “Costanera de los Pueblos Originarios”.

La iniciativa tiene como antecedente los proyectos presentados por los concejales Felipe Sastre y Silvina Ovelar, ambos pertenecientes a Juntos por Entre Ríos. En uno de ellos se propone renombrar la avenida “Presidente Néstor Kirchner” como “José Figueroa Alcorta”, mientras que, en paralelo, Sastre volvió a impulsar la restitución del nombre “Julio Argentino Roca” para la actual Costanera de los Pueblos Originarios. Frente a la fuerte controversia generada por ambas propuestas, desde el oficialismo se resolvió que sea la comunidad la que defina el futuro de estas denominaciones a través de un mecanismo de participación popular.

En declaraciones a 7Paginas, el concejal Felipe Sastre sostuvo que, si bien un cambio de nombre no modifica de manera directa la vida cotidiana de los vecinos, considera necesario revisar los homenajes que se realizan en el espacio público. “Sé que cambiarle el nombre a una calle seguramente no le va a cambiar la vida a los concordienses, pero las calles de Concordia están detonadas por culpa de corruptos como Néstor Kirchner y todos sus secuaces. Por eso, estoy convencido de que tenemos que terminar con los monumentos públicos a estos mafiosos, que hoy en día solo son un recordatorio constante de todo lo que nos robaron”, expresó el edil.

Sastre adelantó además que la consulta popular se realizaría de manera virtual y que podría concretarse hacia el final del primer trimestre del próximo año, respetando los plazos y procedimientos establecidos por la ordenanza de nomenclatura vigente.

Como antecedente, se recordó que este tipo de iniciativas ya fueron implementadas en otras ciudades del país. En Marcos Juárez, provincia de Córdoba, el Concejo Deliberante aprobó por mayoría una iniciativa popular que modificó el nombre de la terminal de ómnibus, que dejó de denominarse “Presidente Néstor Kirchner” para pasar a llamarse “Posta Espinillos”.

Sin dudas, la propuesta abrió uno de los debates más intensos del año en Concordia, poniendo en discusión la identidad de los espacios públicos, la memoria colectiva y el rol de la participación ciudadana en decisiones de fuerte contenido simbólico, con un impacto que trascendió el ámbito político y se reflejó con fuerza en las redes sociales.