Una demanda laboral millonaria pone en riesgo la continuidad del Teatro Odeón de Concordia

La continuidad del Teatro Odeón de Concordia atraviesa un momento de preocupación luego de que la Fundación que administra la institución fuera notificada de una demanda laboral por un monto que, según sus actuales autoridades, podría comprometer seriamente su patrimonio y poner en riesgo el funcionamiento del emblemático espacio cultural.

La situación fue dada a conocer a través de un comunicado firmado por el presidente de la Fundación Odeón, Osvaldo Pérez Hatoum, y la secretaria, Gloria Warner, al que accedió 7Páginas.

La nueva Comisión Administradora asumió sus funciones el 26 de marzo de 2026 y aseguró que lo hizo de manera “absolutamente desinteresada y ad honorem”, con el objetivo de preservar y fortalecer una institución considerada parte del patrimonio cultural de Concordia.

Una institución con deudas y obligaciones

Según explicaron las actuales autoridades, al asumir encontraron a la Fundación en una delicada situación económica y financiera, con deudas y obligaciones originadas durante períodos anteriores.

Desde entonces, indicaron, comenzaron un proceso destinado a ordenar la administración, regularizar compromisos, recuperar la confianza de distintos sectores y garantizar el funcionamiento del Teatro.

En ese proceso, destacaron especialmente el acompañamiento de auspiciantes, colaboradores, instituciones y personas vinculadas a la actividad cultural, lo que permitió avanzar hacia un escenario que, según la Comisión, comenzaba a mostrar mayor previsibilidad.

Sin embargo, cuando consideraban que la situación empezaba a encaminarse, la Fundación recibió la notificación de una demanda laboral de elevada magnitud.

El reclamo que encendió la alarma

De acuerdo con el comunicado, la demanda fue iniciada por una exempleada que se consideró despedida. Las actuales autoridades sostienen que, de prosperar el reclamo en los términos planteados, el monto pretendido “excedería ampliamente la capacidad económica y patrimonial de la Fundación”.

La Comisión Administradora también hizo referencia a los antecedentes de la demandante dentro de la institución.

Según señalaron, se trata de una persona que durante la administración anterior se desempeñó como empleada de confianza del entonces presidente de la Fundación, quien era su padre, y que había sido encargada de realizar tareas administrativas.

Las actuales autoridades remarcaron que fue durante períodos anteriores a su llegada cuando, según su planteo, se generaron las dificultades económicas y obligaciones que actualmente intentan ordenar.

Preocupación por el futuro del Teatro

La Comisión Administradora expresó su profunda preocupación por las consecuencias que podría generar el proceso judicial.

Según el comunicado, un reclamo de esa magnitud podría comprometer la continuidad de la Fundación Odeón y del Teatro, afectando su programación cultural y artística y las fuentes laborales vinculadas a su funcionamiento.

Frente a este escenario, las autoridades indicaron que están adoptando las medidas legales, administrativas e institucionales necesarias para defender el patrimonio de la Fundación y preservar la continuidad de la sala.

Al mismo tiempo, remarcaron que el Odeón trasciende a quienes circunstancialmente tienen la responsabilidad de administrarlo.

“El Teatro Odeón forma parte del patrimonio cultural de Concordia”, sostuvieron.

Un llamado a la comunidad

La Comisión decidió hacer pública la situación bajo el argumento de la necesidad de actuar con transparencia frente a la comunidad.

En ese sentido, ratificó que su compromiso es continuar trabajando de manera voluntaria y ad honorem para que el Teatro Odeón pueda permanecer abierto, activo y al servicio de la cultura de Concordia.

Finalmente, agradecieron el acompañamiento de los auspiciantes, colaboradores, trabajadores, artistas, instituciones y vecinos que sostienen las actividades de la institución.

“Preservar el Odeón es preservar una parte de la historia y de la cultura de Concordia”, concluyeron desde la Comisión Administradora de la Fundación Odeón.