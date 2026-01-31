Una denuncia por amenazas derivó en el secuestro de drogas y la detención de una pareja en Concordia

Según se informó a 7Paginas, el 27 de enero de 2026 un ciudadano denunció haber sido víctima de amenazas, motivo por el cual personal de la Comisaría Octava dio inicio a tareas investigativas con el objetivo de esclarecer el hecho e identificar a los presuntos responsables.

Como resultado de las averiguaciones realizadas, la Justicia libró órdenes de allanamiento, las cuales fueron ejecutadas en la jornada de este viernes en distintos domicilios del sector oeste de la ciudad.

El procedimiento arrojó resultado positivo, logrando el secuestro de 12 envoltorios que contenían cocaína, un envoltorio de marihuana, la suma de 226.500 pesos en efectivo, además de diversos elementos de interés para la causa.

En el marco del operativo, dos personas fueron aprehendidas, tratándose de una mujer y un hombre, ambos domiciliados en Concordia, quedando a disposición de la Justicia mientras continúan las actuaciones correspondientes.