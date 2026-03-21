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Viernes 20 de marzo de 2026
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Una denuncia por amenazas permitió hallar un arsenal en una vivienda de Federación

Un procedimiento policial llevado adelante en la mañana de este viernes en la ciudad de Federación culminó con el secuestro de un importante número de armas de fuego y municiones, además de la detención de un hombre mayor de edad.
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Redacción 7Paginas

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El operativo fue realizado por personal de Comisaría Suburbios, a raíz de una denuncia radicada el pasado 19 de marzo por el supuesto delito de amenazas calificadas. Tras tomar conocimiento del hecho, se dio intervención al Ministerio Público Fiscal de Federación, desde donde se dispusieron las medidas correspondientes.

Con la debida autorización judicial, los efectivos concretaron un allanamiento y requisa personal en una vivienda ubicada sobre calle Urquiza de esa ciudad.

Según informaron fuentes policiales a 7Paginas, el procedimiento arrojó resultado positivo, procediéndose al secuestro de diversas armas de fuego de distintos calibres, así como también una cantidad significativa de municiones.

Finalizada la diligencia, y por disposición de la Unidad Fiscal interviniente, se concretó la aprehensión de un hombre, mayor de edad y domiciliado en Federación, quien quedó imputado por el delito de tenencia ilegítima de arma de fuego.

La causa continúa en etapa investigativa, mientras se procura establecer la procedencia del armamento secuestrado y si el mismo habría sido utilizado en otros hechos delictivos.