Una denuncia reveló cómo operan los prestamistas que extorsionan en barrios de Concordia

El procedimiento, según se indicó a 7Paginas, fue llevado adelante por personal de Comisaría Segunda en una vivienda ubicada en inmediaciones de calles Avellaneda y Villaguay, en el marco de una causa iniciada tras la denuncia de una mujer mayor de edad.

Préstamos pequeños, descuentos millonarios

Según consta en la exposición, la damnificada manifestó que desde hace aproximadamente un año solicitaba préstamos personales a un hombre mayor de edad. Los montos requeridos eran inferiores a $30.000, aunque en enero de este año habría pedido un total de $120.000.

De acuerdo al relato, esa suma ya habría sido descontada con el salario correspondiente al mes de febrero, ya que el denunciado tendría en su poder la tarjeta de cobro y el Documento Nacional de Identidad de la mujer.

Sin embargo, la situación no terminó allí. La denunciante aseguró que se le habrían debitado más de $470.000 y que, incluso en la jornada del sábado, el hombre se presentó en su domicilio exigiéndole una suma mayor de dinero.

Importante secuestro de dinero y documentación

Con orden judicial y bajo la intervención del fiscal Dr. Martín Núñez, los efectivos concretaron el allanamiento que arrojó como resultado el secuestro de:

Una tarjeta de cobro del Banco Nación a nombre de la damnificada.

El Documento Nacional de Identidad de la mujer.

Un cuaderno con anotaciones vinculadas a préstamos.

Un cartucho calibre .22.

Una máquina de contar billetes.

Un talonario de pagarés.

$2.200.000 en efectivo.

U$S 9.707 dólares estadounidenses.

En el lugar trabajó personal de Policía Científica, que realizó registros fotográficos de todos los elementos secuestrados.

La investigación continúa para determinar el alcance de la maniobra y establecer si existen más víctimas de este presunto sistema de préstamos informales que, bajo condiciones abusivas, terminaba generando deudas muy superiores al dinero originalmente solicitado.