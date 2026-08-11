Una diputada nacional escuchó el reclamo de los jubilados por el corte en la atención del sanatorio Concordia

A pesar del intenso frío reinante durante la tarde de este lunes 10 de agosto, la Mesa Coordinadora de Jubilados y Pensionados de la Plaza 25 de Mayo llevó a cabo una nueva jornada de visibilización en el corazón de Concordia. En esta oportunidad, contaron con la presencia de la diputada nacional Marianela Marclay, quien viajó especialmente a la ciudad para receptar el crítico cuadro que atraviesan los adultos mayores de la región.

Según supo 7Paginas, el encuentro sumó un amplio respaldo sindical y social, contando con la participación del Secretario General de ATE Seccional Concordia, la Secretaria General del Centro de Jubilados de ATE, Susana Sánchez, la Dra. Fabiana Leiva, así como referentes del Movimiento SURGE y del Movimiento Federal General Belgrano. Asimismo, se sumaron a la convocatoria trabajadores recientemente despedidos de la empresa Egger, emplazada en el Parque Industrial local.

Gestiones nacionales por 14 mil afiliados en riesgo

El eje central del planteo entregado a la legisladora nacional fue la inminente rescisión del contrato de prestación del Sanatorio Concordia con el PAMI. La medida dejaría sin cobertura médica privada a cerca de 14.000 cápitas de la zona, las cuales pasarían a derivarse al Hospital Delicia Concepción Masvernat, un nosocomio público que ya se encuentra abarrotado y al límite de su capacidad operativa.

Tras escuchar atentamente el diagnóstico expuesto por la Mesa Coordinadora, Marclay tomó el compromiso de trasladar el reclamo a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y encabezar gestiones en forma conjunta con el diputado nacional Guillermo Michel para buscar una salida institucional antes de la interrupción definitiva del servicio.

«Agradecemos a la diputada por haber venido a escuchar nuestro reclamo, siendo la única dirigente política de ámbito nacional que acudió a la plaza a poner el cuerpo y la oreja», expresaron desde la agrupación.

Duras críticas al silencio de los concejales locales

Durante la jornada, los referentes de la Mesa Coordinadora —Claudio Verón, Jorge López y Ramón Cabrera— valoraron el pedido de informes impulsado semanas atrás por diputados provinciales, pero volvieron a apuntar duramente contra el Cuerpo Deliberativo local.

Falta de respuesta institucional: Recordaron que el pasado 6 de julio ingresaron notas formales en cada una de las bancadas del Concejo Deliberante informando sobre la crisis prestacional del PAMI.

Cuestionamiento ético: A más de un mes de dicha presentación, remarcaron que ningún edil se acercó a la plaza ni emitió respuesta: «Pareciera que no se enteraron de nuestro problema. Tal vez piensan que nunca se van a jubilar o no tienen ningún familiar pasando por esta difícil situación».

Los jubilados confirmaron que continuarán movilizados en la Plaza 25 de Mayo a la espera de respuestas concretas por parte de las autoridades nacionales del PAMI y la gobernación provincial.