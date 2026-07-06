Una docente y referente social se perfila como referente de una alternativa política para Puerto Yeruá

Ferrer cuenta con una activa trayectoria en la localidad: se desempeña como docente en la Escuela «Aurora del Yeruá», es estudiante de tercer año de la carrera de Derecho y destaca como organizadora de eventos. Además, es coordinadora del «Circuito Artigas», un circuito turístico impulsado por una ONG que promueve actividades en la naturaleza y que ha liderado numerosos proyectos de carácter social y solidario en los últimos años.

En diálogo con 7Páginas, Ferrer expuso su visión sobre la realidad local y las prioridades que debe tener una propuesta política seria para la comunidad.

«Como primer punto, es necesario que cuando se habla de una nueva propuesta, la misma debe salir de los vecinos que viven el día a día y saben bien de sus demandas. Con ese diagnóstico es más fácil y viable comenzar a armar un plan de desarrollo estratégico para Puerto Yeruá», señaló.

La referente criticó las construcciones políticas tradicionales basadas únicamente en personalismos: «Estamos mal acostumbrados a hablar de nombres y apellidos primero, sin hablar de un programa de gobierno que nos contenga a todos. Eso es anteponer el carro antes del caballo, y a largo plazo tiene sus costos políticos».

El lanzamiento de «Primero Puerto Yeruá» y el pacto local

Para Ferrer, el éxito de una administración radica en equilibrar la atención a las urgencias cotidianas con una visión de futuro que posicione a la localidad en la región. Con este objetivo, anunció la conformación de una nueva fuerza política de base local.

«Estamos trabajando entre varios vecinos en la conformación de un Partido Vecinal amplio que lleva como nombre ‘Primero Puerto Yeruá'», adelantó.

A través de este espacio, se buscará avanzar en un acuerdo multipartidario con una proyección a 10 años. Para formalizar este consenso, Ferrer anunció una gran convocatoria abierta a toda la comunidad:

«Pacto de Jesús del Yeruá»: Una iniciativa para fijar, de común acuerdo, dos o tres grandes proyectos estratégicos para la ciudad.

Convocatoria amplia: Se llamará a participar activamente a diversos actores de la sociedad civil, incluyendo congregaciones religiosas, empresarios, trabajadores, profesionales, docentes y jubilados.