Una empresa productora de Biochar evalúa instalarse en Federación

Según se dijo a 7Paginas, el encuentro tuvo como objetivo analizar las posibilidades de que la firma se instale en la ciudad, una iniciativa que apunta a fomentar el empleo local, impulsar la modernización productiva y generar nuevas oportunidades de desarrollo vinculadas al cuidado del ambiente.

Durante la reunión se intercambiaron ideas y se evaluaron aspectos técnicos y logísticos relacionados con una eventual radicación de la empresa, destacándose el impacto positivo que este tipo de emprendimientos puede tener tanto en la economía local como en la adopción de prácticas productivas sostenibles.

El biochar, también conocido como biocarbón, es un material sólido rico en carbono que se obtiene a través de la transformación térmica de biomasa orgánica en un ambiente con poco o nada de oxígeno. A diferencia del carbón tradicional, no se utiliza como combustible, sino que se incorpora al suelo con el objetivo de mejorar su calidad, aumentar la retención de nutrientes y contribuir a la mitigación del cambio climático mediante la captura de carbono.

Desde el municipio se valoró el interés de la empresa Tupana en Federación y se destacó la importancia de promover iniciativas que combinen desarrollo económico, generación de empleo y cuidado ambiental, en línea con las políticas de crecimiento sustentable que se impulsan desde la gestión local.