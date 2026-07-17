Una encuesta nacional ubicó a Javier Milei al frente del ranking de imagen positiva

Un estudio de opinión pública elaborado por la consultora Reale Dalla Torre durante el mes de junio mostró un escenario favorable para el oficialismo nacional en materia de imagen de sus principales dirigentes.

El sondeo evaluó la percepción de la ciudadanía sobre siete referentes políticos de alcance nacional: Javier Milei, Patricia Bullrich, Axel Kicillof, Cristina Fernández de Kirchner, Victoria Villarruel, Myriam Bregman y Mauricio Macri.

Milei lidera la imagen positiva

Según los resultados difundidos por la consultora, el presidente Javier Milei encabeza el ranking de imagen positiva con 38%.

En segundo lugar se ubica la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, con 34,2%, seguida por el gobernador bonaerense Axel Kicillof, que alcanza el 31,8%.

Completa el cuarto puesto la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, con 31,1%, mientras que la vicepresidenta Victoria Villarruel aparece en el quinto lugar con 27,3%.

Más atrás quedaron Myriam Bregman y el expresidente Mauricio Macri, quienes no lograron ingresar al grupo de los cinco dirigentes con mejor valoración positiva.

Macri encabeza la imagen negativa

En el apartado de imagen negativa, el dirigente con peor desempeño fue Mauricio Macri, quien registró un 62%.

Detrás se ubicaron:

Cristina Fernández de Kirchner: 56,7%.

Axel Kicillof: 53,1%.

Javier Milei: 52,4%.

Patricia Bullrich: 50,7%.

En este indicador, Victoria Villarruel y Myriam Bregman quedaron fuera de los cinco primeros lugares con mayor nivel de rechazo.

Un escenario favorable para el oficialismo

De acuerdo con la interpretación del estudio, los resultados muestran un saldo favorable para La Libertad Avanza, ya que el presidente Javier Milei y la ministra Patricia Bullrich ocupan los dos primeros lugares en el ranking de imagen positiva.

No obstante, el relevamiento también refleja un escenario de fuerte polarización política, dado que varios de los principales dirigentes nacionales presentan simultáneamente elevados niveles de imagen positiva y negativa entre la población, un rasgo que continúa caracterizando al escenario político argentino.

Con informacion de Consultora Reale Dalla Torre