Una escuela de Concordia impulsa que los alumnos asistan sin celulares

Según explicaron desde la comunidad educativa a 7Paginas, la propuesta apunta a recuperar aspectos simples pero fundamentales de la vida escolar, como el diálogo cara a cara, la interacción entre compañeros durante los recreos y una mayor presencia y concentración en las actividades dentro del aula.

La iniciativa se da en un contexto en el que los teléfonos celulares comienzan a perder espacio dentro de las aulas en distintos lugares del mundo. En varios países europeos y asiáticos se han implementado restricciones al uso de smartphones en las escuelas, con el objetivo de mejorar la concentración de los alumnos, favorecer el aprendizaje, fortalecer la sociabilidad presencial y cuidar la salud mental de los estudiantes.

En ese marco, el rector de la institución, Mario Ordoñez, junto a la secretaria académica Cecilia Cabrera, grabaron un video dirigido a la comunidad educativa para explicar el alcance de la medida. Allí señalaron que la decisión rige para todos los cursos, desde primero hasta sexto año.

“Este año tomamos la decisión de que nuestra sea una escuela que se habite sin celulares. De primero a sexto año el uso del celular no estará habilitado, excepto que el docente lo solicite para alguna actividad pedagógica específica y con previo aviso”, explicó Ordoñez.

Las autoridades aclararon que la medida no busca imponer una simple prohibición, sino promover cambios positivos en la dinámica escolar. “No es para prohibir, sino para recuperar lo mejor de nosotros. Queremos volver a mirarnos a los ojos al conversar, que la mente esté concentrada al cien por ciento en lo que pasa en el aula y recuperar la energía del encuentro cara a cara en nuestras actividades”, remarcaron.

Bajo el lema “desconectamos el celu para conectarnos entre nosotros”, la institución apuesta a fortalecer los vínculos entre estudiantes y docentes, promoviendo una convivencia más directa dentro del ámbito educativo.

Además, desde la escuela explicaron cómo funcionará el sistema del kiosco escolar ante la ausencia de celulares. La lista de precios será enviada por correo electrónico a las familias, quienes podrán realizar transferencias anticipadas y enviar el comprobante al WhatsApp del kiosco. También se recomendó que los alumnos lleven efectivo o, en su defecto, una tarjeta física de Mercado Pago para efectuar los pagos.

De esta manera, la escuela Jesús Nazareno busca generar un entorno educativo más enfocado en la interacción personal, la atención en clase y el fortalecimiento de la vida escolar cotidiana.

