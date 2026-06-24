Una escuela de Concordia le dedicó una cartelera a Messi por sus 39 años: «nos enseñó que los sueños se construyen con esfuerzo»

Celeste y blanco, globos y mucho orgullo. La Escuela Primaria N°6 «Gral. San Martín» de Concordia rindió un emotivo homenaje a Lionel Messi por su cumpleaños 39, justo en pleno Mundial 2026 donde el capitán vuelve a hacer historia con la camiseta argentina.

Bajo el lema «¡Feliz Cumple 2026 MESSI!», estudiantes y docentes montaron una cartelera decorada con los colores patrios, estrellas, pompones y el logo del Mundial. La frase principal del homenaje lo dice todo: «Messi nos regaló momentos inolvidables, nos enseñó que los sueños se construyen con esfuerzo y que nunca hay que dejar de creer».

¡FELICES 39, CAPITÁN!»

Desde la institución expresaron: «Hoy es un día especial para todos los argentinos: Lionel Messi cumple 39 años en pleno Mundial 2026, haciendo historia una vez más con la camiseta de nuestra Selección».

Tanto los chicos como las docentes se sumaron al festejo. Los alumnos posaron frente a la cartelera con pompones celestes y blancos, mientras que las docentes se fotografiaron con la bandera argentina y camisetas de la Selección, luciendo la número 10.

El mensaje final de la escuela para Leo fue claro: «Hoy, más que nunca, le decimos: ¡gracias, Leo, por tanto! ¡Que tengas un cumpleaños lleno de alegría, goles y mucha buena onda!».

Porque el ejemplo de Messi trasciende la cancha y llega a las aulas

Por Exequiel Bond