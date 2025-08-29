Una escuela y un centro de jubilados fueron los nuevos beneficiarios del programa presupuesto participativo

En esta oportunidad, la Escuela N°78 “Brazos Abiertos” recibió equipamiento de sonido y elementos destinados a fortalecer sus actividades culturales y educativas. Por su parte, el Centro de Jubilados y Pensionados Nacionales y Provinciales “Ciudad Satélite” fue beneficiado con materiales de construcción para mejorar sus instalaciones y espacios comunitarios.

El director de Participación Ciudadana, José Vedoya, destacó que “el Presupuesto Participativo es una herramienta que democratiza las decisiones y pone a la comunidad en el centro de la acción. Es muy gratificante ver cómo las ideas de los vecinos se transforman en mejoras concretas para su vida cotidiana”.

En el mismo sentido, el coordinador del programa, Dr. Sebastián Reinafe, subrayó: “Cada entrega que concretamos refleja el compromiso de la gestión con la participación ciudadana. Estos proyectos surgen de las prioridades que los propios vecinos e instituciones plantean y eligen”.

La Municipalidad de Concordia ratifica así su compromiso con la promoción del Presupuesto Participativo como política de integración, transparencia y fortalecimiento de las instituciones.