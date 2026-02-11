Una exposición policial reveló que Federación y sus alrededores están desprotegidos ante incendios

Tal como informó oportunamente 7Paginas, fueron los propios vecinos y productores rurales quienes debieron enfrentar el fuego utilizando tractores y pulverizadoras, evitando que el siniestro se propagara hacia zonas de montes y vegetación densa. Lo más alarmante, según se conoció, es que al acudir al cuartel de Bomberos Voluntarios no había personal presente.

La gravedad de lo sucedido quedó formalmente asentada en una exposición policial realizada por el abogado local y referente político Andrés María Messina, quien dejó constancia detallada de lo ocurrido en sede policial.

En su presentación, Messina relató que el 10 de febrero de 2026, alrededor de las 14:40 horas, fue alertado sobre un incendio en la finca del señor Larrarte, en Colonia Flores. Según consta en el escrito, dio aviso inmediato al Jefe Departamental de Policía y se dirigió a la Jefatura, donde solicitó la urgente intervención de Bomberos Voluntarios. También se comunicó con la Comisaría de Suburbios con el mismo fin.

Posteriormente, el abogado se dirigió personalmente al cuartel de Bomberos Voluntarios de Federación, donde golpeó reiteradas veces la puerta, constatando —según su exposición— que no había personal en el lugar. Más tarde regresó a la Jefatura Departamental, donde le informaron que los bomberos estaban en camino.

Al llegar a Colonia Flores, Messina afirmó haber observado que los propietarios y vecinos combatían el fuego por sus propios medios, sin asistencia especializada. También dejó constancia de que realizó un registro audiovisual del hecho y colaboró activamente en las tareas para contener el incendio. Según su relato, los móviles de Bomberos arribaron cuando el foco ígneo ya se encontraba controlado. (estiman una hora mas tarde)

En la exposición, el letrado advirtió que, de no haber intervenido los vecinos, el incendio podría haber generado daños de magnitud incalculable, debido a la presencia de montes y vegetación en la zona.

Una situación que genera alarma

La preocupación se agrava si se tiene en cuenta el perfil productivo y turístico de Federación. La ciudad cuenta con más de 50 aserraderos concentrados en el área industrial, lo que representa un riesgo potencial en caso de siniestros de gran magnitud. Además, se trata de un destino turístico con más de 100 alojamientos y numerosos restaurantes, lo que exige un sistema de respuesta eficiente ante emergencias.

Según trascendió, el cuartel de Bomberos Voluntarios no contaría actualmente con el número necesario de efectivos, debido a que varios integrantes se habrían retirado por desacuerdos internos vinculados a la conducción de la entidad. También se indicó que la comisión directiva estaría prácticamente desmembrada, tras varias renuncias.

Cabe recordar que la institución ya fue denunciada en la Justicia por presuntas irregularidades administrativas, falta de presentación de balances y la no convocatoria a elecciones, situación que habría derivado en la caída de su personería jurídica.

La exposición policial presentada por Messina solicita que lo ocurrido sea notificado al Jefe de la Policía Departamental, dejando planteada formalmente la inquietud sobre el funcionamiento del cuartel y la necesidad de garantizar cobertura ante emergencias.

El episodio reavivó el debate sobre la importancia de contar con un servicio de bomberos plenamente operativo, especialmente en plena temporada estival, cuando el riesgo de incendios se incrementa considerablemente.