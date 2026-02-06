Una falla en una subestación dejó sin energía eléctrica a vecinos de na zona de Concordia

Según se informó a 7Paginas, el inconveniente se produjo a raíz de las altas temperaturas, que generaron la falla de uno de los elementos del transformador, provocando la pérdida de capacidad para generar la potencia necesaria para el normal abastecimiento del servicio.

Personal de la Cooperativa Eléctrica, una vez notificado el inconveniente, activó de inmediato los protocolos correspondientes y se encuentra trabajando en el lugar realizando el recambio del equipo afectado. La subestación en cuestión es de 315 Kva y abastece a aproximadamente diez manzanas, comprendidas entre las calles Catamarca, Bolivia, Buenos Aires y P. del Castillo.

Desde la entidad indicaron que los trabajos demandarán un tiempo estimado de hasta 2 horas y 30 minutos desde la detección de la falla, plazo en el cual se prevé la normalización del suministro eléctrico.

Asimismo, destacaron la importancia de contar con transformadores de reemplazo disponibles, lo que permite resolver este tipo de contingencias en plazos relativamente cortos. En ese sentido, señalaron que en otras ciudades del país, ante situaciones similares, se han registrado cortes prolongados de hasta varios días, e incluso semanas, especialmente durante jornadas de calor extremo, debido a la falta de stock de equipos o dificultades logísticas para realizar las reparaciones.