Una familia necesitó casi $1.500.000 para no ser pobre y la canasta básica aumentó un 2% en mayo

La Canasta Básica Total (CBT), que delimita el umbral de la pobreza, aumentó un 2% en mayo de 2026. Así, una familia de cuatro integrantes (dos adultos y dos chicos) necesitó $1.498.741 para no ser pobre, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

La variación mensual de la canasta básica alimentaria (CBA) en mayo fue de 2,4%. Por su parte, la canasta básica total (CBT) fue de 2,0%. De esta forma, la CBA y la CBT registraron variaciones interanuales de 36,2% y de 34,9%, respectivamente, según el Indec.

Por su parte, la canasta básica alimentaria (CBA), que marca la línea de la indigencia, subió un 2,4% en mayo, por encima de la inflación, pero 0,1 puntos por debajo del alza de los alimentos. Así, ese mismo hogar de cuatro integrantes requirió $681.246 para cubrir las necesidades alimentarias básicas para subsistir. En lo que va del año, la CBA aumentó 15,6% y acumula un alza de 36,2% en los últimos 12 meses.

Ingresos familiares necesarios para superar la línea de pobreza en mayo

Una persona necesitó $485.029,58 para no estar bajo la línea de pobreza.

Un hogar de tres personas —compuesto por una mujer de 35 años, su hijo de 18 y su madre de 61— requirió $1.193.172,77 en mayo para no ser pobre.

Una familia de cuatro integrantes —conformada por un varón de 35 años, una mujer de 31, un hijo de seis y una hija de ocho— necesitó un ingreso mínimo de $1.498.741,40.

Para un hogar compuesto por cinco personas —una pareja de 30 años y tres hijos de cinco, tres y un año— se requirió una suma de $1.576.346,14.

Cuánto se necesitó para no estar bajo la línea de indigencia en mayo

Una persona requirió $220.467,99

Una familia de tres integrantes necesitó $542.351,26.

Los hogares con cuatro personas necesitaron $681.246,09.

Si conviven cinco personas, tuvieron que tener un ingreso de $716.520,97.

¿Cómo se conforma la Canasta Básica Total?

Según informa el Indec, “se amplía la CBA considerando los bienes y servicios no alimentarios”. Para ello, la estimación se obtiene mediante la aplicación del coeficiente de Engel (CdE), definido como la relación entre los gastos alimentarios y los gastos totales observados en la población de referencia”.