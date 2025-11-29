7PAGINAS

Viernes 28 de noviembre de 2025
Una Iglesia evangélica de Concordia funcionaba como refugio de un delincuente y detuvieron al pastor por tenencia ilegal de arma

Un sorprendente operativo policial tuvo lugar este viernes por la tarde en Concordia, cuando efectivos de la Comisaría Segunda allanaron una iglesia evangélica ubicada en la zona de Dr. Del Cerro, entre Diamante y Feliciano. Lo que parecía un templo de rutina para los fieles terminó revelando una situación insospechada: el pastor del lugar alojaba a un delincuente y además tenía en su poder un arma de fuego sin autorización.
Redacción 7Paginas

Redacción 7Paginas

La investigación, según lo informado por la policía a 7Paginas, se inició a partir del hurto de una prenda de vestir en una vivienda de la zona. Durante el relevamiento de cámaras de videovigilancia, el personal policial logró identificar al autor del delito. Para sorpresa de los investigadores, el hombre se encontraba residiendo dentro de la iglesia, alojado por el pastor.

Con las pruebas reunidas, la Unidad Fiscal gestionó la orden de allanamiento, otorgada por el Juzgado de Garantías N.º 2, a cargo del Dr. Edwin Ives Bastián. Al ingresar al templo, los uniformados hallaron elementos relacionados con la causa y, además, una pistola calibre .320, cuya tenencia no estaba autorizada.

Ante este hallazgo, la fiscal de turno, Dra. Natalia Contti, dispuso la inmediata detención del pastor evangélico, un hombre de 50 años, imputado por el delito de tenencia ilegal de arma de fuego.

El procedimiento dejó perplejos a los vecinos y a los propios fieles, quienes desconocían la situación que se desarrollaba puertas adentro del templo. La investigación continúa para determinar el alcance del vínculo entre el pastor y el autor del hurto.