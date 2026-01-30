Una imagen que refleja la falta de conciencia vial y de controles en Concordia

En la imagen se observa a dos mujeres mayores de edad trasladándose en una motocicleta junto a menores, sin ningún tipo de elemento de seguridad y en abierta infracción a la Ley Nacional de Tránsito. La situación fue registrada en la tarde de este jueves, en la intersección de Diamante y Presidente Illia, una zona de intenso tránsito vehicular.

La falta de control, la inobservancia de las normas viales y el no uso de elementos de seguridad, como el casco, generan un alto índice de siniestralidad en motociclistas, lo que se traduce en un fuerte impacto económico y social. Los accidentes de moto representan una alta proporción de las muertes en el tránsito y de los costos sanitarios, que finalmente son afrontados por toda la sociedad a través de los impuestos.

Especialistas coinciden en que las principales causas de estos siniestros son el exceso de velocidad, la imprudencia, la falta de casco y el incumplimiento de las normas de circulación. En algunas regiones, las motocicletas llegan a representar más del 50% de los accidentes de tránsito, con elevados índices de mortalidad.

Ante este escenario, los vecinos se preguntan hasta cuándo continuará esta situación, remarcando la necesidad de una verdadera política de prevención, mayores controles vehiculares —documentación, seguros y licencias— y campañas de educación vial, junto a una tolerancia cero para quienes no respetan las normas.

La fotografía, señalan, es un llamado de atención urgente para que se refuercen las medidas de control y concientización, con el objetivo de evitar tragedias que pueden prevenirse y reducir el impacto social y económico que hoy generan los siniestros viales en la ciudad.