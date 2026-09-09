Una joven motociclista fue hospitalizada tras un accidente en la zona este de Concordia

Un accidente de tránsito se registró durante el mediodía de este miércoles en la zona este de Concordia, donde por causas que son materia de investigación colisionaron una motocicleta y un automóvil.

Según pudo registrar un cronista de 7Paginas en el lugar del hecho, una Honda Twister 250 cc circulaba en sentido norte-sur por avenida Chajarí y, al llegar a la intersección con calle Batalla de Cepeda, impactó contra un Volkswagen CrossFox, que lo hacia de oeste-este.

La motocicleta era conducida por una joven de 26 años identificada como Milagros Borda, mientras que el automóvil estaba al mando de una mujer mayor de edad.

Como consecuencia del fuerte impacto, la motociclista sufrió lesiones y debió ser asistida en el lugar por personal del servicio de emergencias 107.

Posteriormente, una ambulancia trasladó a Borda hasta el Hospital Delicia Concepción Masvernat, donde quedó bajo atención médica y se aguardaba el informe correspondiente para determinar el carácter de las lesiones sufridas.

Personal policial intervino en el lugar del accidente y se realizaron las actuaciones correspondientes para establecer las circunstancias en las que se produjo la colisión.