Una joven mujer de Concordia intentó huir de un control policial con un revólver cargado

En la noche de este lunes, entre las 19:30 y las 21:30 horas, personal policial llevó adelante un operativo preventivo de saturación en los barrios Asentamiento La Bianca y Pampa Soler, en la ciudad de Concordia.

Como resultado del despliegue, fueron identificadas ocho personas en la vía pública y se controlaron cinco motovehículos, uno de los cuales fue retenido por carecer de la documentación necesaria para circular.

En inmediaciones de calles Pampa Soler y Pública 3, los efectivos procedieron a la identificación de cuatro hombres, uno de ellos acompañado por una mujer que se trasladaba junto a él en una motocicleta Zanella 150 cc, de color negro, sin dominio visible y sin luces reglamentarias.

Al ser interceptados, la joven descendió del rodado e intentó huir a pie, siendo rápidamente reducida por el personal policial en la zona de cortada Entre Ríos y Pública 4. En su intento de fuga, la mujer se descartó de un arma de fuego tipo revólver calibre .22 mm largo, con tambor cargador de ocho alveolos, todos con carga completa.

De inmediato, se comunicó el hecho a la fiscal en turno, la Dra. Mondragón, quien ordenó la aprehensión de ambos implicados por portación ilegal de arma de fuego en flagrancia.

Las actuaciones continúan a cargo de la Justicia, mientras que el arma secuestrada fue remitida para peritajes correspondientes.