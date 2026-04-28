Una menor sufrió la amputación de su pierna tras accidente en Santa Ana y fue derivada al Masvernat

El accidente se produjo por la tarde, pasadas las 17 horas, en la intersección de las calles Alejo Peyret y Emilio Zampedri, en jurisdicción de Colonia San Miguel.

La menor conducía una Gilera Smash 110cc, en tanto que el camión Mercedes Benz 1114, era guiado por un hombre de 36 años.

Fue trasladada en ambulancia primero al Centro de Salud, luego al hospital Santa Rosa, donde los profesionales médicos realizaron la intervención quirúrgica correspondiente. Su miembro inferior derecho resultó con múltiples fracturas, lo que devino en la amputación. Trabajaron tres traumatólogos, una pediatra y la médica de guardia. Luego de estabilizarla y practicar la amputación, fue derivada al hospital Delicia Concepción Masvernat. Permanece internada en la unidad de terapia pediátrica de ese nosocomio concordiense.

Chajari al Dia