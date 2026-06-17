Una misión del BID recorrió obras e inversiones en Concordia para evaluar el impacto del Programa de Desarrollo de la Región de Salto Grande

Una delegación del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) llegó a Concordia en el marco de la misión de cierre del Programa de Desarrollo e Integración de la Región de Salto Grande, iniciativa que durante los últimos años financió obras, equipamiento y acciones destinadas a fortalecer la competitividad y el desarrollo de los departamentos de Colón, Concordia y Federación.

La actividad se desarrolló junto a la Unidad Ejecutora Provincial (UEP), que acompañó a los representantes del organismo internacional en una recorrida por distintos proyectos ejecutados en la región con financiamiento del programa.

Uno de los puntos centrales de la agenda fue la visita al Aeropuerto de Concordia, donde se mantuvieron reuniones con autoridades del Ente de Desarrollo Aerocomercial del Aeropuerto de Concordia (EDAAC) y de la Secretaría de Turismo, con el objetivo de analizar las oportunidades de crecimiento de la actividad aeroportuaria y su impacto en el desarrollo económico y turístico de la región.

La misión también recorrió el Centro de Frontera Concordia-Salto, donde se llevaron adelante importantes mejoras vinculadas a la modernización de los sistemas de control y seguridad mediante la incorporación de nuevas tecnologías, buscando agilizar el tránsito internacional y fortalecer los mecanismos de gestión fronteriza.

Posteriormente, los representantes del BID visitaron los complejos turísticos administrados por la Comisión Administradora para el Fondo Especial de Salto Grande (Codesal), donde observaron las inversiones realizadas para optimizar la infraestructura y los servicios destinados a los visitantes.

Turismo, logística y producción como ejes del desarrollo

La agenda continuó en el Centro de Convenciones de Concordia, donde se presentaron diversos estudios vinculados a la conectividad, la logística y el desarrollo regional.

Además, se expusieron trabajos orientados al fortalecimiento del turismo termal, abordando aspectos relacionados con el marketing, la sostenibilidad y la promoción de los destinos turísticos de la región.

Durante la actividad, el secretario general de la Gobernación, Mauricio Colello, destacó la importancia estratégica de este tipo de iniciativas para el crecimiento de Entre Ríos.

«Entre Ríos tiene una ubicación estratégica, una enorme diversidad productiva y un potencial turístico único. El desafío es transformar esas ventajas en más empleo privado y más oportunidades para nuestra gente. Por eso son tan importantes programas como este, que invierten en logística, turismo y producción para impulsar el desarrollo y el crecimiento de la provincia», expresó.

Apoyo directo al sector privado

Como parte de la recorrida, la delegación visitó empresas privadas que fueron beneficiadas por el Fondo Multisectorial de Salto Grande, una herramienta creada para fortalecer el entramado productivo y turístico regional mediante aportes e inversiones orientadas a mejorar la competitividad.

Estas iniciativas permitieron acompañar proyectos de expansión, modernización e innovación en distintos sectores económicos, generando nuevas oportunidades para la producción local y el empleo.

Un programa con mirada integral

El coordinador de la Unidad Ejecutora Provincial, Gustavo Cusinato, valoró el alcance de las acciones desarrolladas y destacó que el programa fue concebido con una visión amplia del desarrollo regional.

«Esta misión de cierre nos permite mostrar en territorio el alcance de un Programa que tuvo una mirada integral sobre la región. Porque no se trató solamente de hacer obras o adquirir equipamiento, sino de impulsar inversiones pensadas para mejorar la conectividad, fortalecer el turismo y acompañar al sector productivo regional», señaló.

Accesibilidad, promoción y capacitación

Entre las acciones complementarias impulsadas por el Programa de Desarrollo e Integración de la Región de Salto Grande se destacan la entrega de equipamiento de accesibilidad para personas con discapacidad en los departamentos de Concordia, Federación y Colón, la incorporación de nueva señalética turística para reforzar la identidad de los destinos y la adquisición de un tráiler promocional destinado a difundir la oferta turística de Entre Ríos en eventos nacionales e internacionales.

Asimismo, se desarrollaron capacitaciones dirigidas a trabajadores y empresarios del sector turístico, mientras que en el plano productivo se impulsaron misiones comerciales al exterior y estudios de cadenas de valor con el objetivo de fomentar la cultura exportadora y abrir nuevas oportunidades para las empresas de la región.

La misión del BID permitió realizar una evaluación final de los resultados obtenidos y constatar en territorio el impacto de una serie de inversiones que buscan consolidar a la región de Salto Grande como uno de los principales polos de desarrollo turístico, productivo y logístico del litoral argentino.

Con informacion de prensa provincial

Redaccion de 7Paginas