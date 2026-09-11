Una motocicleta chocó contra una camioneta en una esquina de Concordia

Un siniestro vial se registró este viernes alrededor del mediodía en la intersección de las calles Vélez Sarsfield y Laprida, en Concordia, donde estuvieron involucradas una motocicleta y una camioneta.

Según las primeras actuaciones realizadas por el personal policial que intervino en el lugar, los dos vehículos circulaban por calle Vélez Sarsfield en sentido este-oeste cuando, por causas que son materia de investigación, la motocicleta Gilera Smash de 110 cc colisionó contra la parte trasera de una Volkswagen Amarok.

La moto era conducida por Matías Fernández, de 26 años, mientras que la camioneta estaba al mando de un hombre de 35 años.

Como consecuencia del impacto, el conductor de la motocicleta manifestó dolencias y debió recibir asistencia médica. Una unidad del servicio de emergencias 107 lo trasladó hasta el Hospital Felipe Heras, donde fue atendido.

Redaccion de 7Paginas