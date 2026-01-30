Una motocicleta cruzó en rojo y provocó un accidente en la esquina del Club Hípico de Concordia

El hecho ocurrió alrededor de las 18:45 horas en la intersección de Eva Perón y Salto Uruguayo, frente al Club Hípico, y tuvo como protagonistas a un automóvil Peugeot 208 y una motocicleta Yamaha YBR 125.

Según pudo recabar un cronista de 7Paginas en el lugar, el automóvil circulaba por avenida Eva Perón en sentido norte–sur, mientras que la motocicleta lo hacía de este a oeste. Testigos indicaron que el Peugeot, conducido por una mujer de 25 años, atravesó el cruce con el semáforo habilitado, mientras que la moto habría intentado pasar justo cuando la luz cambió a rojo.

Producto de esta maniobra se produjo un roce entre ambos vehículos y, a raíz de la brusca maniobra evasiva realizada por la conductora del auto, el Peugeot terminó impactando contra una columna ubicada en la esquina.

La motocicleta era conducida por un hombre de 29 años, identificado con el apellido Ituarte, quien viajaba acompañado por una mujer de 30 años, Adriana Naracato, y un menor de 3 años, identificado como Geremías I.

En el lugar trabajaron tres ambulancias del servicio de emergencias 107, que trasladaron a los tres ocupantes del motovehículo al Hospital Delicia Concepción Masvernat para su atención médica.

De acuerdo a la información a la que accedió 7Paginas, la mujer y el menor resultaron con múltiples escoriaciones, mientras que el conductor de la motocicleta sufrió una fractura en la muñeca derecha. Afortunadamente, la conductora del automóvil no presentó lesiones de consideración.

Personal policial y de tránsito trabajó en la zona para ordenar la circulación y realizar las actuaciones correspondientes.