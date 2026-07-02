Una mujer de Concordia denunció a una financiera por presunta usura y amenazas: realizaron tres allanamientos

Una investigación por una presunta maniobra de usura y amenazas derivó este miércoles en tres allanamientos simultáneos realizados en distintos puntos de la ciudad de Concordia.

Los procedimientos fueron llevados adelante al mediodía por personal de la División Investigaciones e Inteligencia Criminal, en cumplimiento de órdenes libradas por el juez Dr. Edwin Ives Bastián, en el marco de una causa judicial que busca esclarecer las circunstancias denunciadas por una mujer de la ciudad.

De acuerdo con la información proporcionada a 7Paginas, la investigación comenzó luego de que la denunciante manifestara haber solicitado un préstamo de dinero a una financiera. Según su relato, con el paso del tiempo los intereses se incrementaron de manera desproporcionada, generando una deuda cada vez mayor.

La mujer también aseguró que, al no poder cumplir con los pagos exigidos, comenzó a recibir amenazas, situación que motivó la intervención de la Justicia.

Como parte de la pesquisa, los efectivos policiales realizaron allanamientos en viviendas ubicadas en las inmediaciones de las calles Dr. Del Cerro y Villaguay, donde obtuvieron resultados positivos.

Durante los operativos fue secuestrada una camioneta Volkswagen Amarok que registraba un pedido de secuestro vigente, emitido por el Juzgado Civil y Comercial N.º 5 de Concordia.

Además, los investigadores incautaron diversos elementos considerados de interés para la causa, los cuales serán sometidos a las pericias correspondientes con el objetivo de reunir nuevas pruebas que permitan avanzar en la investigación.

La causa continúa bajo la órbita de la Justicia, que deberá determinar las responsabilidades de los involucrados en la presunta maniobra de usura y las amenazas denunciadas por la víctima.