Una mujer denunció acoso y hostigamiento por parte de un abogado de Concordia y cuestionó la inacción judicial

La denunciante, identificada con las iniciales V.V., relató a UNO que las situaciones comenzaron de manera paulatina, con actitudes intimidatorias, amenazas y faltas de respeto, y que con el correr de los años se fueron agravando. Entre los hechos denunciados señaló que el abogado, identificado como N.L., habría revisado su basura, escuchado detrás de la puerta de su departamento y colocado cámaras de seguridad orientadas directamente hacia su vivienda, sin su consentimiento. “Nadie puede hacer inteligencia sobre los movimientos de otras personas”, remarcó.

De acuerdo a su testimonio, una de esas cámaras habría sido instalada entre 2017 y 2018 frente a la puerta de su departamento, lo que —según sostuvo— le permitía al denunciado controlar los movimientos de los residentes del edificio. La mujer aseguró que puso en conocimiento de estas situaciones a la Policía, al área de Seguridad Pública del municipio y al Colegio de Abogados de Concordia, sin obtener respuestas ni intervenciones efectivas.

V.V. indicó que el hostigamiento sostenido tuvo un fuerte impacto en su salud, motivo por el cual debió iniciar tratamiento psicológico y, durante aproximadamente tres años, abandonar su vivienda. También afirmó que en 2020 presentó una denuncia formal ante el Colegio de Abogados local por hostigamiento reiterado, pero que el organismo “no hizo nada”.

La situación, según relató, se agravó en septiembre del año pasado, cuando el abogado denunciado asumió un cargo dentro del Colegio de la Abogacía de Concordia. Poco tiempo después, él habría presentado una denuncia en su contra, que la mujer calificó como falsa y ambigua. “Actuaron en menos de 24 horas y me impusieron medidas a mí, sin siquiera escucharme”, expresó, y denunció una “clara asimetría de poder”.

Ante la falta de respuestas en el ámbito local, el 29 de diciembre de 2025 la mujer presentó una nueva denuncia ante el Colegio de la Abogacía de Entre Ríos, con sede en Paraná. Sin embargo, señaló que desde allí le respondieron que no podían intervenir al no existir sanciones penales firmes contra el denunciado, postura que cuestionó desde el punto de vista ético y disciplinario.

Asimismo, informó que realizó una denuncia por violencia de género, aunque manifestó su preocupación por el uso desigual del sistema judicial. “La Justicia no debe ser una herramienta de venganza personal, está para cosas más importantes”, sostuvo, pero advirtió que el trato cambia cuando la persona denunciada pertenece al ámbito judicial.

Finalmente, V.V. adelantó que, de persistir la falta de respuestas, avanzará con denuncias por violencia institucional e inacción judicial ante el Ministerio de Justicia. “Si yo lo denuncio, no pasa nada. Incluso la Fiscalía envió delegados al edificio y les preguntaron a los vecinos si yo era la conflictiva. Mis vecinos dijeron que no, e incluso uno aclaró que el problema es él. A mí nunca me llamaron ni tomaron en cuenta mi denuncia por violencia”, afirmó.