Una mujer fue asesinada tras una pelea entre familiares en La Paz

Un violento conflicto familiar ocurrido en La Paz durante la madrugada de este jueves dejó como saldo a una mujer gravemente herida, quien debió ser trasladada de urgencia al hospital San Martín de Paraná, donde se confirmó que llegó sin signos vitales. El episodio ocurrió en una vivienda del barrio Milagrosa Norte y derivó en una intervención policial, secuestro de un arma blanca y la detención de un hombre.

De acuerdo con la información brindada por la Comisaría Primera de la Jefatura Departamental La Paz, el hecho salió a la luz tras un llamado telefónico que alertó sobre disturbios en un domicilio de la zona. Al llegar al lugar, los efectivos se entrevistaron con el propietario de la vivienda, quien relató cómo se inició el conflicto.

Según manifestó el hombre, se encontraba descansando junto a su hija de 17 años cuando escuchó golpes en la puerta de ingreso. Al abrir, observó que intentaban entrar a la casa y aseguró que desde la oscuridad aparecieron su ex pareja y su ex cuñada, de 53 y 55 años, quienes comenzaron a insultarlo y agredirlo físicamente.

Una mujer sufrió lesiones graves

Siempre de acuerdo al relato incorporado en la causa, el dueño de la finca intentó defenderse utilizando un cuchillo, situación que provocó lesiones en ambas mujeres. En medio del episodio, además, las dos involucradas habrían ingresado a la habitación donde estaba la adolescente y la agredieron físicamente.

Las mujeres fueron trasladadas al hospital “9 de Julio” de La Paz, donde recibieron atención médica. Sin embargo, los profesionales constataron heridas de carácter grave en una de ellas, por lo que se dispuso su derivación inmediata al hospital San Martín de Paraná. Desde el nosocomio informaron que la misma perdió la vida antes de llegar al hospital, publicó El Once.

La investigación quedó en manos de la Fiscalía en turno, que ordenó la intervención del Gabinete Criminalístico para realizar las pericias correspondientes en la vivienda donde ocurrió el enfrentamiento.

Secuestraron un cuchillo y detuvieron al hombre

En el marco de las actuaciones judiciales, la Policía secuestró el arma blanca presuntamente utilizada durante la agresión y avanzó con la detención del hombre señalado como agresor.

Además, debido a la presencia de una menor durante el hecho ocurrido en La Paz, también se dio intervención a la Defensoría y al Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (Copnaf), con el objetivo de garantizar la protección de la adolescente y su posterior entrega a un representante legal.

La causa fue iniciada de oficio bajo la carátula de lesiones graves, aunque cambiaría por el fallecimiento de la mujer, y continúa en etapa investigativa para determinar las circunstancias en las que se produjo el violento episodio familiar.