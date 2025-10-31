7PAGINAS

Viernes 31 de octubre de 2025
Una mujer protagonizó un accidente de tránsito en la Autovía Gervasio Artigas

En horas del mediodía de este viernes, personal de la Comisaría Colonia Yeruá intervino en un accidente de tránsito ocurrido en el kilómetro 249 de la Autovía Gervasio Artigas, en el carril Norte-Sur.
Según informaron fuentes policiales a7Paginas, una mujer de 40 años se desplazaba en un vehículo Citroën Berlingo cuando, por causas que aún se tratan de establecer, perdió el control del rodado y terminó en el cantero central de la ruta, sin afectar la circulación de los demás vehículos.

De inmediato se hizo presente en el lugar una ambulancia del servicio de emergencias 107, que trasladó a la conductora hacia el Hospital Delicia Concepción Masvernat de Concordia, donde se aguarda el carácter de las lesiones sufridas.