Una mujer que circulaba en una moto robada cruzó en rojo y provocó un choque: cuatro personas fueron hospitalizadas, entre ellas un niño de 3 años

Según lo informado a 7Paginas, el hecho ocurrió a las 20:50, cuando personal del Comando Radioeléctrico acudió al lugar tras ser alertado por vecinos. Según se informó, el siniestro involucró a una motocicleta Honda Twister CBX 250 cc, conducida por un hombre de 47 años, y una motocicleta Gilera Smash 110 cc, guiada por una mujer de 39 años, acompañada por otra mujer de 30 y un menor.

De acuerdo al testimonio de un testigo presencial, el conductor de la Honda habría cruzado con el semáforo en luz verde sobre avenida San Lorenzo en sentido Este–Oeste, cuando la moto de menor cilindrada lo impactó al atravesar la bocacalle con el semáforo en rojo.

La moto tenía pedido de secuestro

Al momento de la verificación del rodado de 110 cc, los efectivos constataron que la Gilera Smash presentaba un pedido de secuestro vigente desde mayo de 2025 por una causa de hurto. La motocicleta quedó retenida y se dio intervención a la autoridad judicial correspondiente.

Lesiones y asistencia médica

Las cuatro personas involucradas fueron trasladadas por ambulancias del servicio de emergencias 107 hacia el Hospital Masvernat, donde se informó que presentan lesiones leves, aunque permanecerán en observación y bajo seguimiento médico durante las próximas horas.