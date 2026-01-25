Una multitud disfrutó de la exitosa XXVIII Fiesta Provincial del Inmigrante en Villa del Rosario: Nahiara Rosatelli es la nueva Embajadora

La fiesta comenzó a las 21.30 horas con la bendición impartida por el cura párroco Juan Percara y la entonación del Himno Nacional Argentino, interpretado por el artista local Matías Fochesatto. Posteriormente, la intendente Vanina Perini subió al escenario “María Jesús Röhner” para realizar la apertura oficial de la vigésima octava edición de la celebración.

Espectáculos musicales y danza

La cartelera artística se inició con las coloridas presentaciones del Ballet Municipal de Folclore, el Ballet de la Microrregión “Joajú” y el Ballet de Danzas Españolas de Concordia, que aportaron ritmo y tradición a la velada.

Luego fue el turno de la música en vivo, con la actuación del músico local Francisco Brite y su conjunto, quienes hicieron bailar al público al ritmo del chamamé. Más adelante, Los Majestuosos del Chamamé continuaron animando la noche, convocando a un gran número de espectadores frente al escenario.

La cumbia también tuvo su lugar con la presentación de Junior, que hizo vibrar especialmente a los más jóvenes con un repertorio de temas clásicos. El cierre musical estuvo a cargo de Miguel Ángel, quien, al ritmo de la cumbia santafesina, puso el broche de oro a una noche cargada de alegría y celebración.

Elección de Bambina y Embajadora

Uno de los momentos más emotivos de la noche fue la elección de la Bambina 2026, resultando electa la pequeña Anahí Ragone, oriunda de la localidad correntina de Mocoretá y representante de Citrus Timboy.

Finalmente, ante la atenta mirada de miles de personas, se realizó la coronación de la nueva Embajadora de la Fiesta Provincial del Inmigrante. Por decisión del jurado, la joven Nahiara Rosatelli, representante de la localidad de Los Charrúas, fue consagrada como Embajadora 2026. En tanto, Lola Rodríguez, representante de la ciudad de Federación, fue electa 1ª Princesa, y Micaela Stivanello, representante del Empaque “La Calandria”, se convirtió en la 2ª Princesa.

Además, Paula Itatí Báez, representante de la localidad de Santa Ana, fue distinguida como Miss Elegancia, mientras que María Florencia Reniero, representante de la Asociación de Citricultores de Villa del Rosario, fue elegida Miss Simpatía.

Stands, gastronomía y autos de época

Durante toda la jornada, los stands de emprendedores, artesanos y comerciantes, junto a la muestra de autos de época, se ubicaron sobre la avenida 25 de Mayo, concentrando a una gran cantidad de visitantes. En el predio del CIC, el público también pudo disfrutar de la degustación de comida típica italiana, a cargo de los alumnos del Taller de Cocina del Centro de Formación Profesional N° 1 y de la chef local Stella Lovatto.

De esta manera, Villa del Rosario volvió a celebrar con éxito una de sus fiestas más emblemáticas, reafirmando su identidad cultural y su fuerte vínculo con las raíces inmigrantes.

Con informacion de VilladelRosario.net