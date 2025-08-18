Una niña de seis años con discapacidad espera una familia en Entre Ríos

La pequeña necesita de personas con tiempo disponible y una red de apoyo sólida, capaces de asumir su crianza y garantizar los cuidados especiales que requiere para desenvolverse en su vida cotidiana. Actualmente asiste a una escuela especial y participa de espacios terapéuticos e interdisciplinarios de estimulación, los cuales deben ser sostenidos por quienes se postulen.

Desde hace un tiempo, la niña se encuentra alojada en una residencia socioeducativa de la provincia, que le brinda acompañamiento y atención institucional. Sin embargo, como todo niño, tiene el derecho de crecer y desarrollarse en el seno de una familia que la reciba como hija.

La convocatoria está abierta tanto para quienes ya tengan iniciado un trámite en el RUAER como para aquellas personas que aún no lo hayan hecho.

Las inscripciones se realizan completando el formulario disponible en el siguiente enlace, hasta el 28 de agosto de 2025 inclusive: https://forms.gle/PJBTBzhCpswE5LSZ8.

Por dudas o consultas, los interesados pueden comunicarse por WhatsApp al +54 9 343 5 329475 o al correo electrónico ruaer@jusentrerios.gov.ar.