Una noticia esperada por los trabajadores de la fruta: la intervención logró el alta de la obra social OSPAF y comienza su recuperación

La confirmación fue realizada por el presidente de la obra social, Eduardo Ponce, y por el interventor del Sindicato Obrero de la Fruta (SOF), Iván Amaro, quienes dialogaron con 7Paginas y detallaron el complejo escenario con que se encontraron para sanear el funcionamiento de esta cobertura.

Según explicaron, el objetivo inmediato es ordenar una estructura que, aseguran, fue gravemente afectada por años de desmanejos administrativos durante la gestión encabezada por Alcides Camejo, quien actualmente enfrenta diversas causas judiciales vinculadas al presunto vaciamiento de la obra social y del sindicato.

«La salud es todo para el trabajador»

Durante su visita a Concordia, Eduardo Ponce calificó como «una muy buena noticia» la decisión de la Superintendencia de levantar el pedido de baja de la obra social.

«Nos otorgaron 180 días para regularizar la situación. Estamos muy complicados económicamente, pero más complicado todavía es el aspecto administrativo. Hay un desastre generado durante años de mala administración y eso dificulta la presentación de toda la documentación que nos exige la Superintendencia de Servicios de Salud», explicó.

El titular de OSPAF remarcó que la prioridad es reconstruir una institución que vuelva a brindar respuestas a los trabajadores.

«Uno como trabajador sabe que la salud es todo. Necesitamos una obra social que dé soluciones y no problemas. Lamentablemente, durante años esta obra social generó más inconvenientes que respuestas para los afiliados», sostuvo.

Ponce indicó además que actualmente un equipo de contadores y abogados trabaja intensamente para normalizar la situación y manifestó su optimismo respecto al futuro de la entidad.

«Creemos que para fin de año vamos a tener una obra social encaminada y con muchos más afiliados. Hoy ni siquiera contamos con documentación completa sobre los grupos familiares de los trabajadores, algo fundamental para organizar convenios y prestaciones médicas», afirmó.

Un nuevo oxígeno para la obra social

Por su parte, el interventor del Sindicato de la Fruta, Iván Amaro, destacó que la resolución fue publicada oficialmente el pasado 3 de junio y la calificó como un paso fundamental para iniciar la recuperación institucional.

«El ministro de Salud, Mario Lugones, y el superintendente de Servicios de Salud nos dieron un nuevo oxígeno para comenzar esta etapa y revertir la profunda crisis que atraviesa la obra social», expresó.

Amaro señaló que todavía queda un intenso trabajo técnico por delante, que incluye la presentación de estados contables atrasados, la confección de una cartilla de prestadores y la reducción del nivel de criticidad que actualmente mantiene la entidad.

«Hoy la obra social sigue teniendo un nivel de criticidad del 100 por ciento. A medida que avancemos con las presentaciones y regularizaciones exigidas, podremos ir recuperando gradualmente las prestaciones para los afiliados», explicó.

El dirigente sostuvo que la meta es volver a brindar servicios médicos normales, algo que —según aseguró— no ocurre plenamente desde el año 2015.

Reempadronamiento y nuevos beneficios

Entre las medidas que impulsará la intervención se encuentra una campaña de reempadronamiento destinada a actualizar los datos de los afiliados y sus grupos familiares.

Según explicó Amaro, este proceso permitirá planificar correctamente las prestaciones y garantizar beneficios que actualmente ya están disponibles, como el servicio de sepelio gratuito para afiliados y familiares directos.

Además, adelantó que se prevé implementar nuevos programas de asistencia, entre ellos beneficios para embarazadas, campañas de prevención y la entrega de kits escolares para hijos de trabajadores afiliados.

«Necesitamos saber realmente cuántos afiliados tenemos y quiénes integran cada grupo familiar. Sin esa información es imposible organizar correctamente una obra social», remarcó.

El desafío de reconstruir una institución devastada

Tanto Ponce como Amaro coincidieron en que el principal desafío será sanear económicamente la obra social y el sindicato.

El interventor reconoció que aún resta determinar el alcance total de las deudas heredadas y negociar con distintos prestadores para normalizar la situación financiera.

«Estamos resolviendo inhibiciones, embargos y otras situaciones críticas, pero todavía queda mucho por revisar. La deuda que enfrentamos no fue generada por esta gestión, sino por años de administración de quienes condujeron la institución anteriormente», afirmó.

En ese sentido, volvió a apuntar contra la gestión de Alcides Camejo y consideró que la Justicia deberá avanzar en las investigaciones vinculadas al presunto vaciamiento de las entidades.

El antecedente que generó preocupación

La recuperación de OSPAF cobra especial relevancia si se tiene en cuenta que en septiembre de 2025 la Superintendencia de Servicios de Salud había iniciado formalmente el procedimiento para dar de baja a la obra social.

La medida, oficializada mediante la Resolución 1662/2025, generó una fuerte preocupación entre cientos de trabajadores frutícolas de Concordia y la región, que veían peligrar la cobertura médica para ellos y sus familias.

En aquel contexto, la crisis institucional del sindicato y las denuncias por presuntas irregularidades administrativas habían colocado a la obra social al borde de su desaparición.

Hoy, tras la decisión de la Superintendencia de otorgar una nueva oportunidad para su normalización, trabajadores y dirigentes coinciden en que comienza una etapa clave para recuperar una herramienta fundamental para el sector frutícola regional.