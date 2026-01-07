Una noticia muy esperada en la región: comenzaron los trabajos para reparar la Autovía 14

Según se detalló, las tareas tienen como objetivo atender los sectores más críticos de la calzada y mejorar de manera progresiva las condiciones de circulación y la seguridad vial. Actualmente se están llevando a cabo trabajos de bacheo asfáltico en la zona de Zárate, particularmente en inmediaciones del peaje, donde se registraban importantes deterioros.

Asimismo, las cuadrillas avanzan con intervenciones entre Ceibas y el Puente General Urquiza, en sentido descendente, y se están reparando los principales pozos detectados en el tramo comprendido entre Gualeguay y Ceibas. Desde la concesionaria adelantaron que en los próximos días comenzará el bacheo desde Ceibas hacia Gualeguaychú, en sentido ascendente, uno de los frentes prioritarios del plan de obras. En el resto del corredor continúan realizándose reparaciones de urgencia en sectores considerados críticos.

En paralelo, se desarrollan trabajos de mantenimiento en las inmediaciones de los peajes de Elía, Colonia Elía y Piedritas, con intervenciones puntuales de bacheo y mejoras operativas.

Además, se ejecutan tareas complementarias vinculadas al mantenimiento general y la seguridad vial, como el corte de pasto, que ya comenzó en la zona de Zárate y se extenderá progresivamente a otros tramos, y trabajos de iluminación y balizamiento en los principales puentes del corredor, con el fin de mejorar la visibilidad y reforzar la seguridad de los conductores.

Desde Autovía del Mercosur señalaron a 7Paginas, que las obras continuarán desarrollándose de manera progresiva en los distintos sectores de la traza, en el marco del plan de intervención inicial previsto por la concesionaria, con el compromiso de avanzar en la recuperación integral de una vía fundamental para la conectividad y la actividad económica de la región.