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Jueves 28 de mayo de 2026
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Una nueva ciudad: Federación invita a recorrer su historia a través de una muestra fotográfica

En el marco del Día Nacional del Guía de Turismo, se realizará una exposición que retrata el histórico traslado, las mudanzas y los primeros años de la nueva planta urbana. La cita será este domingo en la Plazoleta Centenario.
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Redacción 7Paginas

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La ciudad de Federación se prepara para vivir una jornada cargada de emoción, memoria y reconocimiento a su identidad. Coincidiendo con la celebración del Día Nacional del Guía de Turismo, se presentará una propuesta cultural y turística que invita tanto a los vecinos como a los visitantes a realizar un verdadero viaje en el tiempo para reencontrarse con las raíces de la comunidad.

Según lo anticipado a 7Paginas, se trata de una muestra fotográfica especial que retrata en imágenes las distintas etapas de un hito sin precedentes en la región: el diseño del proyecto original, el posterior traslado de la población y los primeros años de vida de la «Nueva Federación».

El legado de un cambio sin precedentes

La exposición busca rendir homenaje al coraje y la resiliencia de los federaenses que, décadas atrás, debieron afrontar el impacto emocional y estructural de abandonar el viejo emplazamiento para dar paso a la represa de Salto Grande.

A través del material fotográfico seleccionado, los guías locales relatarán las vivencias de una época marcada por el desconcierto de las mudanzas, pero también por la enorme voluntad y la fuerza colectiva de un pueblo que se negó a desaparecer y decidió permanecer unido para refundar su ciudad.

La iniciativa se presenta como una oportunidad ideal para que las nuevas generaciones conozcan el legado histórico local y para que los turistas comprendan la singularidad del destino que están visitando.

Los organizadores invitan a todos los vecinos a sumarse, compartir recuerdos y poner en valor la historia viva de Federación, este domingo 31 de mayo de 15:00 a 18:00 horas, en la plazoleta Centenario, junto a la Biblioteca Popular Rivadavia.

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