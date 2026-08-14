“Una pelota para Ferro”: una campaña para equipar al fútbol ferroviario de Concordia

El objetivo principal es incorporar nuevos balones reglamentarios para que los equipos puedan desarrollar sus entrenamientos en mejores condiciones. Al mismo tiempo, la campaña contempla la posibilidad de recibir otros elementos deportivos que puedan ser de utilidad para las distintas categorías: conos y tortugas, escalera de agilidad, vallas de salto, bolsos, etc.

“Queremos sumar nuevas pelotas para que todas las categorías puedan entrenar mejor”, señala la campaña, que busca generar el compromiso y la participación de familias, socios, simpatizantes, comercios, empresas y vecinos que quieran acompañar el crecimiento del fútbol del club. Las personas interesadas en colaborar pueden comunicarse a través de WhatsApp al 345 4113760, donde podrán consultar las distintas alternativas para realizar su aporte.

La campaña “Una pelota para Ferro” invita así a toda la comunidad a ser parte de un objetivo colectivo: sumar recursos, fortalecer el fútbol formativo y seguir haciendo crecer al Club Atlético Ferrocarril.