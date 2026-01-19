Una persona fue hallada sin vida en el zanjón de la Defensa Sur

El hallazgo fue realizado por transeúntes que circulaban por el lugar y dieron aviso inmediato a la Policía. Hasta el sitio acudió, por jurisdicción, un móvil de la Comisaría Segunda.

En el lugar trabajó personal de la dependencia a cargo del comisario Gustavo Rivero, quien, bajo directivas del fiscal José Arias, inició las actuaciones para establecer la identidad de la víctima y las circunstancias del deceso.

Por disposición del fiscal interviniente, el cuerpo fue trasladado a la morgue judicial para la correspondiente autopsia, a fin de determinar si la muerte fue por causas naturales o si se trató de un hecho violento.

Desde la Policía informaron que, por el momento, no hay reporte de personas desaparecidas y que se aguardan los resultados forenses para avanzar en la investigación.

Posteriormente, hasta la zona concurrió personal de la División Investigaciones, a cargo del comisario Miguel Martina, cuya función será el relevamiento de cámaras de seguridad y la recolección de elementos que permitan reconstruir lo ocurrido.

