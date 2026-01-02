Una por una, las figuras de Emperatriz para el Carnaval de Concordia 2026

La velada, pensada como un homenaje a las dos décadas de historia de la verde y blanca, comenzó con el desfile de los postulantes a los reyes institucionales, marcando desde el inicio un clima de fiesta, orgullo y tradición. Luego, bajo la impronta artística de Juli Vallejos, el público pudo disfrutar de un anticipo de algunos de los trajes que iluminarán la pasarela este verano, con diseños cargados de destellos, texturas y un fuerte sentido identitario.

La conducción estuvo a cargo del histórico “Pelusa” Araya, quien con su voz inconfundible y su energía característica presentó a cada una de las figuras 2026, acompañadas por una producción audiovisual especialmente realizada para la ocasión. Cada anuncio despertó aplausos y ovaciones, confirmando que Emperatriz ya encendió la pasión del carnaval.

Las figuras de Emperatriz 2026

Embajadora: Melanie Bonazzola, quien encarnará la belleza argentina como símbolo de elegancia y fortaleza nacional.

Destaque: Rodolfo Baravalle, representando la inmensidad del Glaciar Perito Moreno, un gigante blanco que impondrá su presencia en la avenida.

Bastonera: Lucía Monforte, llevando el esplendor de la flor nacional, emblema de identidad y arraigo.

Pasistas: Rodrigo Fernández y Sofía Camino, una explosión de ritmo y pasión, inspirados en el fútbol como latido popular del país.

Reina de Comparsa: Daniela Ballester, quien dará vida a las notas del tango, expresión profunda de la cultura argentina.

Reina de Batería: Agustina Cardoso, brillando como el sol argentino, energía pura para el potente ritmo de la batería TNT.

Porta Estandarte y Cordoneras: Matías Agüero, Camila Pelichero y Lucía Ríos, representando a los granaderos, símbolo de valentía y tradición patriótica.

Porta Bandera y Maestro de Ceremonia: Álvaro Burna y Vanesa Rodríguez, quienes encarnarán el corazón del país a través del escudo argentino.

El frente de comparsa estará integrado por Valentina Ávila, Adelaida Medina, Guadalupe Benítez, Tiara Rosales, Magdalena Lastra, Guadalupe Daneri, Valentina Celada, Maia Orzuza, Rocío Climenti, Micaela Blanco, Oriana Leguiza, Magalí Negro, Sophia Poelman, Emilia Acevedo, Melanie Salinas, Camila Lescano y Martina Yoya. Ellas serán las portadoras del concepto “abundancia de nuestra tierra”, la puerta de entrada a un despliegue de color, fuerza y espíritu nacional. La coordinación estará a cargo de Andreina Cartajena y Maximiliano Pintos.

Con esta presentación, Emperatriz no solo completó su elenco, sino que dejó en claro que el Carnaval de Concordia 2026 será un año inolvidable, con una comparsa que llega decidida a seguir escribiendo su historia grande sobre la pasarela.

Por Gustavo Cardoso

Radio Zona TV