Una previa del Mundial con el corazón puesto en quienes más lo necesitan

La propuesta comenzará a partir de las 17 horas con una iniciativa que busca regalar sonrisas: cortes de pelo solidarios gratuitos, gracias a la colaboración del peluquero Matías Emanuel, quien se suma a esta acción pensando en quienes más lo necesitan.

Más tarde, desde las 20 horas, se compartirá comida caliente para vecinos y familias de la comunidad. Desde la organización invitan a quienes se acerquen a llevar un táper o recipiente para poder retirar su porción.

“Compartimos lo que nos hace bien” es el mensaje que impulsa esta actividad, donde la solidaridad será la gran protagonista. Una noche donde el fútbol, la esperanza y el compromiso social se unen para demostrar que detrás de cada plato compartido puede haber una persona que se vaya a dormir con la panza llena.

Desde Parrilla Don Homerone invitan a toda la comunidad a colaborar, participar y difundir esta iniciativa que busca llegar a quienes más lo necesitan.

Por Exequiel Bond