Una retroexcavadora provocó un corte de energía en una zona de Concordia

Un corte de energía eléctrica se produjo este miércoles al mediodía en un sector de Concordia luego de que una retroexcavadora del Ente Descentralizado de Obras Sanitarias (EDOS), que realizaba trabajos para una conexión cloacal, provocara el inconveniente.

El hecho ocurrió alrededor de las 12:19, cuando la maquinaria se encontraba trabajando en inmediaciones de D.P. Garat y Néstor Garat.

De acuerdo con lo informado por la Cooperativa Eléctrica de Concordia, el servicio pudo ser restablecido a las 12:30, mediante una rápida maniobra mientras se trabajaba para determinar el origen de la interrupción.

Una zona afectada

El corte alcanzó un sector delimitado de la ciudad comprendido entre las siguientes calles:

Norte: Vélez Sarsfield y Corrientes.

Sur: Bernardo de Irigoyen y 1 de Mayo.

Este: Pedro del Castillo.

Oeste: Brown.

Desde la Cooperativa señalaron que la interrupción fue consecuencia de las maniobras realizadas por la retroexcavadora durante los trabajos de infraestructura cloacal.

La rápida intervención permitió normalizar el suministro eléctrico en apenas 11 minutos, mientras continuaban las tareas vinculadas a la obra sanitaria.

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