Una tarde de música y alegría en el NIDO de Federación: concierto didáctico para los chicos de los barrios

La actividad, organizada por la Secretaría de Desarrollo Humano y Salud del Municipio de Federación y con el auspicio de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande (CTM), brindó a los más pequeños una experiencia musical única, en la que no faltaron las intervenciones, juegos y una deliciosa merienda compartida.

Según datos recogidos por un cronista de 7Paginas, el municipio, a través de la Secretaría de Desarrollo Social, puso a disposición el colectivo municipal para trasladar a los chicos desde los diferentes barrios y el ex emplazamiento hasta el lugar del evento.

“Fue espectacular, los nenes escuchaban en un silencio total; una experiencia inolvidable para ellos”, comentó Corina Rollano, quien además destacó que vecinos de la zona también se sumaron espontáneamente, generando un ambiente cálido y participativo.

Otro de los momentos más destacados fue el diálogo entre los músicos y coreutas con los niños, quienes no solo compartieron su arte, sino que además se comprometieron a enviar juguetes didácticos para seguir acompañando a los pequeños en su desarrollo.

El encuentro cerró con un balance más que positivo y el compromiso de continuar ampliando este tipo de propuestas culturales, que acercan el arte y la música a los barrios de Federación, promoviendo la inclusión y el disfrute colectivo.