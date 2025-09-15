Una vaca sorprendió a todos paseando por el centro de Concordia

El curioso episodio ocurrió cerca de las 9 de la mañana, cuando el animal fue visto caminando por calle Las Heras, incluso en contramano, generando momentos de sorpresa y pánico entre los conductores que se encontraron de frente con el inesperado visitante.

La situación llegó a su punto más llamativo cuando la vaca ingresó a una librería ubicada en 25 de Mayo y Las Heras, causando desconcierto tanto en los dueños del comercio como en los clientes que se encontraban en el lugar.

Las escenas rápidamente llamaron la atención de los transeúntes, muchos de los cuales registraron lo sucedido con sus teléfonos celulares, compartiendo la inusual postal en redes sociales.

Si bien no se reportaron incidentes mayores, el hecho generó debate entre los vecinos acerca de la falta de control y de cómo un animal de semejante porte pudo llegar hasta la zona céntrica sin que nadie lo advirtiera.

Redacción de 7Paginas