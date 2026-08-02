Una vecina de Federación no sabía que le habían robado la moto de su casa y la Policía la recuperó

El hecho ocurrió alrededor de las 2:40 de la madrugada, cuando una comunicación telefónica anónima ingresó a la Sala de Comando Radioeléctrico de la Jefatura Departamental alertando sobre la sustracción de un motovehículo desde una vivienda del barrio AEMFE.

Según el aviso, dos personas de identidad desconocida se llevaban una motocicleta de 110 cc con plásticos de color naranja.

Tras recibir la denuncia, efectivos policiales montaron un operativo cerrojo en la zona, acompañado por rastrillajes en descampados cercanos. Como resultado del procedimiento, localizaron el rodado oculto entre las malezas de un predio situado en la intersección de calles Las Azaleas y Emilio Zurra.

Se trataba de una motocicleta Guerrero 110 cc, de color naranja, con guardabarros delantero rojo, cuyas características coincidían con las aportadas por el denunciante.

El vehículo fue secuestrado de manera preventiva mientras se realizaban las verificaciones correspondientes para determinar su propiedad.

Posteriormente, los uniformados se dirigieron al domicilio de la titular del rodado, ubicado en la esquina de Los Jazmines y Pablo Areguati.

Al ser consultada, la mujer confirmó que la motocicleta era de su propiedad, aunque manifestó que hasta ese momento no se había percatado de que había sido sustraída de su vivienda.

Ante esta situación, el fiscal de turno dispuso la restitución inmediata del motovehículo a su propietaria y ordenó que fuera invitada a radicar la correspondiente denuncia penal para continuar con la investigación e intentar identificar a los autores del hecho.