Una voz argentina que recorrió el mundo llega al Teatro Odeón

Hay voces que pertenecen a un género y otras que parecen haber encontrado su lugar en varios mundos. La de Martín Masiello transita por ese segundo territorio. Cantante lírico, intérprete internacional y embajador cultural argentino, el artista marplatense llega a Concordia para presentarse el viernes 11 de septiembre, a las 21 horas, en el Teatro Odeón.

Su historia con la música comenzó temprano, en el Teatro Colón de Mar del Plata, donde siendo niño compartió escenario con su abuelo, el reconocido barítono Marcelo Appugliese. A los doce años ya interpretaba romanzas de zarzuela. A los 21 comenzó una carrera internacional que lo llevó por escenarios de América del Norte, Europa, Oceanía y Asia, con Japón como uno de los lugares centrales de su recorrido artístico.

En ese camino fue construyendo un repertorio tan amplio como su experiencia. La formación lírica convive en su propuesta con el tango, los boleros, las canciones napolitanas, la música española y grandes clásicos internacionales. El resultado es un espectáculo que se mueve con naturalidad entre la tradición y la música popular y que encuentra en la interpretación y en la emoción su principal punto de encuentro con el público.

Masiello es reconocido por su amplitud vocal, su presencia escénica y una particular capacidad para interpretar repertorios de diferentes épocas y culturas. Su espectáculo “Crescendo” fue distinguido en los Premios Estrella de Mar, un reconocimiento que acompañó el crecimiento de una carrera que ya llevaba años proyectándose hacia distintos escenarios del mundo.

Mar del Plata sigue siendo, sin embargo, una referencia fundamental en su identidad artística. Desde allí partió una historia que lo llevó lejos y que hoy lo encuentra nuevamente en la Argentina, dispuesto a compartir una propuesta que también funciona como una forma de llevar consigo las raíces de su país.

El viernes 11 de septiembre a las 21, el Teatro Odeón será el punto de encuentro para escuchar esa voz en vivo. Una oportunidad para acercarse a un artista argentino de recorrido internacional y a un repertorio donde la lírica, la canción popular y los grandes clásicos dialogan en un mismo escenario.

Las entradas se encuentran disponibles en entradas.fundacionodeon.com.ar.

Por Carlos Rodriguez