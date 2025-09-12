Unánime apoyo del Concejo Deliberante al espectáculo El Tango en Concordia

El evento, organizado por el reconocido guitarrista y compositor entrerriano Augusto Ayala, se realizará el próximo 13 de septiembre en el histórico Teatro Odeón, consolidándose como una de las propuestas culturales más destacadas de la temporada.

El Tango, identidad cultural en escena

La iniciativa aprobada busca resaltar y respaldar un espectáculo que rinde homenaje a una de las expresiones más genuinas de la identidad argentina: el tango, declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO.

En palabras del proyecto, “El Tango en Concordia” es más que un show, ya que integra música, danza y poesía en una puesta en escena autogestionada de gran nivel.

El elenco está conformado por artistas locales y regionales de trayectoria, entre ellos: Amor de Tango (Augusto Ayala y Pamela Padilla), Darío Echeverría, el Grupo Coreográfico LMT, el Coro Tahil Mapu, junto a las participaciones especiales de Francisco Ferreira, Josefina Vicario Rueda y Diego Franco.

Cultura y turismo de la mano

Con esta declaración, el Concejo reafirma su compromiso con el fortalecimiento de la cultura local y el acompañamiento a los artistas de la región. Además, la iniciativa se enmarca en el impulso de Concordia como polo cultural y turístico, generando un atractivo adicional para visitantes y residentes.

La resolución incluye también la entrega de una copia y un certificado a los protagonistas del espectáculo, en reconocimiento a su aporte al desarrollo cultural de la ciudad.

Con informacion de prensa HCD

Redaccion de 7Paginas