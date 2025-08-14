Uniendo lazos: la competencia que une Mocoretá con Chajarí se corre este sábado

«Uniendo lazos» se iba a realizar el 27 de julio pasado pero se suspendió por inclemencias del tiempo, postergando la actividad hasta este sábado 16 de agosto. La largada será a las 14:30 horas y se saldrá desde el Camping de la ciudad de Mocoretá.

La misma consiste en un circuito aventura de ciclismo y pedestrismo que une las provincias de Entre Ríos y Corrientes a través de la Reserva Biprovincial Mocoretá. El circuito consta de una primera etapa con 10km de pedestrismo saliendo desde el Camping Municipal de Mocoretá atravesando terrenos de campo, lagos, ripio y las antiguas vías de tren que unen las dos provincias, hasta llegar al punto de postas al ingreso de la Reserva biprovincial Mocoretá, donde comienza la segunda etapa de 22km de ciclismo hasta llegar al Playón Deportivo Municipal, en la ciudad de Chajarí.

La competencia «Uniendo Lazos» es organizada en conjunto por la Dirección de Deportes y Recreación de Chajarí y la Dirección de Deportes de la Municipalidad de Mocoretá. Las inscripciones deben realizarse en la página de Cronomet: www.encarrera.com.ar hasta las 12 horas del jueves 14 de agosto. La inscripción anticipada se podrá abonar hasta esa jornada, en cualquier Dirección de Deportes organizadora, o por los medios electrónicos dispuestos. El valor de la misma es de $15.000 por persona. En tanto que aquellos que deseen el día de la carrera, el costo tendrá un recargo.

Los atletas contarán con Chip y cronometraje, puestos de hidratación y fruta, y acompañamiento de un servicio de emergencia. Se hará entrega de trofeos, medallas y remeras para quienes se inscriban con anterioridad, contando con un cupo de 150 remeras.

Se realizará premiación general del 1º al 3º puesto tanto femenino como masculino, no acumulativo en las categorías. Premiación del 1º al 3º puesto en las diferentes categorías, y del 1° al 3° puesto en postas. Los atletas que sean premiados en la general no serán tenidos en cuenta para la clasificación de su categoría. Los premios no serán acumulativos.

Las categorías se dividen por edad de 16 a 20 años, de 21 a 28, de 29 a 36, de 37 a 44, de 45 a 52, de 53 a 60, y de 61 años en adelante, tanto en individual femenino, como masculino. Las postas pueden ser femeninas, masculinas y mixtas.

Los atletas contarán con un servicio de traslado tanto para los corredores como para las bicicletas. Los corredores podrán reservar su lugar en un colectivo que estará disponible desde el Playón al lugar de intercambio (parque cerrado), y desde el mismo hasta la llegada en Mocoretá.