7PAGINAS

Sábado 13 de septiembre de 2025
Facebook Instagram
Menú

Unión de Villa Jardín estrenó luminarias LED y agradeció el apoyo del gobierno provincial y municipal

El Club Unión de Villa Jardín celebró un nuevo logro institucional con la instalación de modernas luminarias LED en sus instalaciones, un avance que permitirá mejorar notablemente las condiciones para la práctica deportiva y el desarrollo de actividades sociales en la entidad barrial.
Picture of Redacción 7Paginas

Redacción 7Paginas

Facebook
Twitter
WhatsApp

El presidente de la institución, Nildo “Chiqui” Cuello, expresó su agradecimiento al Gobierno de Entre Ríos, a través del ministro Manuel Troncoso y del presidente de Enersa, Uriel Brupbacher, como así también destacó el acompañamiento constante del intendente de Concordia, Francisco Azcué, y del director de Electrotecnia Municipal, Andrés Villalba, entre otros colaboradores.

“Hoy estamos sumando una fecha más a nuestro calendario de realidades concretas y conmemorando los muchos logros que venimos obteniendo. Estamos convencidos de que este es el camino y la forma de crecer, para seguir avanzando y lograr objetivos que benefician a muchísimos simpatizantes de nuestro club”, expresó Cuello.

Redacción de 7Paginas