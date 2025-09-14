Unión de Villa Jardín estrenó luminarias LED y agradeció el apoyo del gobierno provincial y municipal

El presidente de la institución, Nildo “Chiqui” Cuello, expresó su agradecimiento al Gobierno de Entre Ríos, a través del ministro Manuel Troncoso y del presidente de Enersa, Uriel Brupbacher, como así también destacó el acompañamiento constante del intendente de Concordia, Francisco Azcué, y del director de Electrotecnia Municipal, Andrés Villalba, entre otros colaboradores.

“Hoy estamos sumando una fecha más a nuestro calendario de realidades concretas y conmemorando los muchos logros que venimos obteniendo. Estamos convencidos de que este es el camino y la forma de crecer, para seguir avanzando y lograr objetivos que benefician a muchísimos simpatizantes de nuestro club”, expresó Cuello.

Redacción de 7Paginas