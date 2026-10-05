Unión va por la vuelta: Chiqui Cuello destacó el crecimiento del club y lanzó el desafío de regresar a la máxima categoría

El Club Unión de Villa Jardín atraviesa una etapa de transformación institucional. Con una cancha propia, una sede consolidada y un fuerte trabajo en las divisiones inferiores, la entidad de Concordia logró avanzar en aspectos que durante años fueron sueños de sus hinchas.

Ahora, la dirigencia entiende que llegó el momento de trasladar ese crecimiento al plano deportivo.

En diálogo sobre la actualidad de la institución, su presidente, Nildo “Chiqui” Cuello, reconoció que el presente futbolístico no atraviesa su mejor momento, aunque remarcó que existe una decisión de apostar por los jóvenes surgidos de las inferiores.

“Hoy no estamos atravesando un buen momento futbolístico. Estamos jugando con muchos pibes del club que están en plena evolución y que, cuando logren afirmarse en Primera División, seguramente van a dar que hablar”, sostuvo.

Primero las obras, ahora el desafío deportivo

Cuello explicó que durante los últimos años la prioridad estuvo puesta en consolidar institucionalmente a Unión y concretar obras que permitieran darle una estructura propia al club.

“Primero apostamos a las obras y al crecimiento institucional. Ahora vamos a apostar a lo deportivo para volver a la máxima categoría. Sabemos que los chicos necesitan tiempo y experiencia, pero confiamos en ellos”, afirmó.

En ese sentido, la construcción, inauguración y posterior habilitación de la cancha propia aparece como uno de los grandes hitos de la actual etapa de Unión.

“Se hizo mucho en estos últimos años. La sede en Villa Jardín, la inauguración de nuestra cancha y su habilitación fueron sueños muy anhelados por los hinchas. Hoy somos un club con sentido de pertenencia, porque podemos jugar de local en nuestra propia cancha”, destacó.

Para el dirigente, ese crecimiento no hubiera sido posible sin el acompañamiento de quienes integran la comisión directiva y de numerosos colaboradores que trabajan por la institución sin ocupar cargos formales.

“Quiero agradecer a todos los que me acompañan en la comisión directiva y también a quienes, sin ocupar ningún cargo, colaboran por el bien del club. Vamos a seguir apostando a las divisiones inferiores porque son el futuro de Unión”, señaló.

“Queda mucho por hacer”

Cuello también planteó una mirada de largo plazo y sostuvo que el crecimiento de Unión debe continuar más allá de las personas que circunstancialmente estén al frente de la institución.

“Queda mucho por hacer todavía. Yo sé que algún día tendré que dar un paso al costado y el que venga tendrá que redoblar todo lo realizado hasta ahora”, expresó.

En una reflexión sobre su paso por la institución, manifestó: “Sé que ya estoy en la historia, en el bronce del club, pero también quiero reconocer a todos los dirigentes que pasaron por Unión y que, de una u otra manera, hicieron mucho por esta institución”.

Y agregó que muchos de esos dirigentes “ya no están entre nosotros, pero seguramente desde el cielo estarán muy contentos por todo lo que se ha logrado”.

El respaldo de los hinchas, aun en los malos momentos

Uno de los puntos que Cuello valoró especialmente fue el acompañamiento de los hinchas, incluso cuando los resultados deportivos no aparecen.

“Quiero agradecer a los hinchas, a toda la gente por el aguante. A pesar de que no estamos pasando un buen momento en lo futbolístico, siguen concurriendo, pagan su entrada, van a ver al equipo y apoyan al club”, remarcó.

Para el presidente de Unión, ese acompañamiento demuestra el verdadero vínculo entre la institución y su gente.

“Ahí aparecen los verdaderos hinchas. No solamente cuando el equipo va puntero o está peleando un campeonato. En estos momentos es cuando realmente se ve quién está junto al club”, afirmó.

El dirigente también reconoció que algunas decisiones tomadas durante su gestión pudieron no haber sido acertadas y pidió paciencia a los simpatizantes.

“Les pido disculpas si me he equivocado en algunas decisiones. Les pido paciencia, porque ya vendrán las buenas. Unión es un grande y vamos a volver al lugar donde merecemos estar”, sostuvo.

La difícil realidad económica de los clubes

Cuello también puso el foco en la situación económica que atraviesan las instituciones deportivas y reclamó mayor conocimiento de esa realidad por parte de quienes tienen responsabilidades legislativas.

“Necesitamos que nos representen legisladores que conozcan las falencias que padecen los clubes. Da tristeza ver cómo muchas instituciones terminan pareciendo una rotisería, vendiendo comida para poder subsistir”, cuestionó.

El presidente de Unión explicó que los costos para participar en los distintos torneos, sumados a los gastos cotidianos de funcionamiento, representan una carga importante para las entidades deportivas.

“Son muy caros los costos para participar en los torneos y todos los demás gastos que demanda mantener un club funcionando. Los dirigentes hacemos un esfuerzo enorme para poder sostener las instituciones”, señaló.

El trabajo desde la Federación Entrerriana de Clubes

En paralelo a su función en Unión, Cuello destacó su participación en la Federación Entrerriana de Clubes, desde donde aseguró que se busca acompañar a instituciones de distintos puntos de la provincia.

“Hoy me toca integrar también la Federación Entrerriana de Clubes. Estamos asesorando a muchos clubes de la provincia y llevando charlas a distintas localidades para acompañar a las instituciones y a sus dirigentes”, explicó.

El gran objetivo: volver a la máxima categoría

Con una estructura institucional que se fortaleció durante los últimos años, Unión encara ahora una nueva etapa.

El desafío pasa por consolidar las divisiones inferiores, darle rodaje a los jóvenes formados en Villa Jardín y construir, progresivamente, un equipo competitivo que permita volver a pelear por los primeros lugares.

La dirigencia entiende que el objetivo no será inmediato y que los procesos deportivos requieren tiempo. Pero también considera que las obras y la infraestructura concretadas permiten afrontar este nuevo desafío desde una base diferente.

Después de priorizar el crecimiento institucional, Unión quiere volver a poner la pelota en el centro de la escena.

Y Cuello lo resumió con una frase que sintetiza la expectativa del club: “Unión es un grande y vamos a volver donde merecemos estar”.

Redaccion de 7Paginas