Uno de los detenidos por el robo de un vacuno en Los Charrúas es peón del establecimiento

Según se informó a 7Páginas, el procedimiento se inició luego de que la Policía fuera alertada sobre la presencia de dos hombres que se movilizaban en una motocicleta y trasladaban un animal vacuno faenado por la Ruta 28, a unos 3.000 metros de la Ruta 4.

Con el avance de las tareas investigativas, los efectivos pudieron establecer que el animal habría sido sustraído del establecimiento rural “El Rocío”, propiedad del denunciante.

A partir de las averiguaciones realizadas, el personal policial se presentó en un domicilio ubicado en calle Juan Manuel de Rosas al 700, donde fueron atendidos por dos hombres. Al momento de abrir la puerta, los uniformados observaron en el interior cortes cárnicos que serían compatibles con el animal buscado.

Ante esta situación, se solicitó una orden judicial a la fiscal Dra. Julia Rivoira. Una vez obtenida la medida, se llevó adelante el allanamiento, que arrojó resultado positivo.

Durante el procedimiento se formalizó el secuestro de un animal vacuno de pelaje colorado, raza Hereford, entero, eviscerado y totalmente cuereado, además de dos cuchillos, dos caravanas, dos teléfonos celulares, un motovehículo y tres prendas de vestir.

Los dos hombres fueron trasladados a la Jefatura Departamental Concordia para su correcta identificación y quedaron vinculados a la investigación.

Según pudo saber 7Páginas, uno de los involucrados sería empleado del establecimiento rural donde habría sido sustraído el animal, situación que es materia de investigación por parte de la Justicia.