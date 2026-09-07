Unos 400 vecinos de la zona noroeste de Concordia realizaron trámites y accedieron a servicios a través del Abordaje Territorial

La Municipalidad de Concordia llevó adelante un nuevo Abordaje Territorial, una iniciativa que tiene como objetivo acercar las distintas áreas del Estado municipal a los barrios y facilitar a los vecinos el acceso a servicios, trámites, programas y prestaciones.

La jornada se desarrolló en el predio del SEDRONAR, en el barrio Los Pájaros, y convocó a vecinos de los barrios Los Pájaros, Capricornio, Gobernador Cresto, San Jorge, Fátima II y San Francisco Este y Oeste.

Durante la actividad, alrededor de 400 vecinos mayores de edad se acercaron para realizar diferentes consultas y trámites, además de acceder a servicios vinculados a salud, transporte, documentación, atención veterinaria y capacitación.

Azcué destacó la llegada de todas las áreas a los barrios

El intendente Francisco Azcué participó de la jornada y destacó la importancia de realizar este tipo de actividades durante los fines de semana.

“Todos los meses realizamos estos abordajes donde venimos con todas las áreas de la Municipalidad para que los vecinos, que quizás durante la semana no pueden por tiempo, trabajo o distancia llegar hasta las oficinas a hacer trámites o consultas, lo puedan hacer un día sábado”, señaló.

El jefe comunal remarcó que esta modalidad permite concentrar diferentes servicios en un mismo lugar.

“Esto les da la posibilidad de venir y hacer todo en un solo lugar y no tienen que ir y venir; acá están las Secretarías, Subsecretarías y Direcciones”, sostuvo.

Además, destacó el contacto directo con los vecinos y la posibilidad de conocer sus inquietudes.

“Es importante el ida y vuelta que se genera, escucharlos y dar respuestas a sus demandas que, en el caso de que no se puedan resolver en el abordaje, se trabajan durante la semana”, expresó Azcué.

El intendente adelantó también que probablemente se realizará un nuevo Abordaje Territorial antes de finalizar septiembre, posiblemente durante el último sábado del mes.

Más de 200 trámites de tarjeta SUBE

Uno de los servicios con mayor demanda durante la jornada fue el relacionado con el transporte público.

Más de 200 vecinos realizaron actualizaciones y extensiones de la tarjeta SUBE, mientras que otros 140 realizaron exámenes teóricos y prácticos a través de la Dirección de Tránsito y Transporte.

También se brindó atención veterinaria gratuita. En total, se realizaron 32 castraciones y se aplicaron 70 vacunas antirrábicas.

Atención de salud y vacunación

El área de Salud Municipal atendió a 120 pacientes durante la jornada, de los cuales 80 recibieron medicación.

Además, se completaron esquemas de vacunación y 50 personas recibieron vacunas, mientras que se realizaron 24 testeos de infecciones de transmisión sexual (ITS).

Por otra parte, el área de Bromatología brindó la posibilidad de obtener el carnet de manipulación de alimentos. La actividad contó con la participación de alrededor de 20 vecinos, debido a que los cupos eran limitados.

Desde la Municipalidad de Concordia destacaron a 7Paginas, que los Abordajes Territoriales forman parte de una política de cercanía y presencia en los barrios, buscando fortalecer el vínculo con los vecinos y generar espacios donde puedan plantear sus necesidades y encontrar respuestas concretas por parte de las distintas áreas municipales.